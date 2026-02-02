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Επιστρέφουν στη Nova, ΑΝΤ1 και ΜΑΚTV
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
10:19 - 02 Φεβ 2026

Επιστρέφουν στη Nova, ΑΝΤ1 και ΜΑΚTV

Reporter.gr Newsroom
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Η Nova, και ο Όμιλος ΑΝTENNA, ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους για τη μετάδοση των καναλιών ΑΝΤ1 και MAK TV μέσω της πλατφόρμας ΕΟΝ και δορυφόρου.

Από σήμερα όλοι οι συνδρομητές της Nova θα απολαμβάνουν το αγαπημένο πρόγραμμα του ANT1 σε ανάλυση HD (στη θέση 8 μέσω Internet με δυνατότητα catch-up 7 ημερών και στη θέση 108 μέσω δορυφόρου) και του MAK TV σε ανάλυση HD (στη θέση 12 μέσω Internet με δυνατότητα catch-up 7 ημερών και 112 μέσω δορυφόρου) όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.

Με τον ΑΝΤ1 και το MAK TV η Nova προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στους συνδρομητές της, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα μεγαλύτερα ελεύθερα ελληνικά και διεθνή κανάλια μέσω της πλατφόρμας EON. Ο ΑΝΤ1 αποτελεί τη ναυαρχίδα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και από τη πρώτη στιγμή της ίδρυσης του, έχει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου τηλεοπτικού τοπίου. Με ηγετική παρουσία, στρατηγικές επενδύσεις και καινοτόμες κινήσεις, ο ΑΝΤ1 έδωσε μια δυνατή πνοή στο ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης και έβαλε την προσωπική του σφραγίδα σε τηλεοπτικές προτάσεις που άνοιξαν νέους δρόμους στη μικρή οθόνη, δημιούργησαν τάσεις και καθιέρωσαν πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σήμερα στον τηλεοπτικό χώρο. Το MAK TV, μέλος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, είναι ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας με σταθερή παρουσία στο ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του έχει προβάλλει πλήθος ελληνικών παραγωγών και σειρών, καθώς και βραβευμένες ξένες παραγωγές που μετρούν διεθνώς εκατομμύρια πιστούς θεατές. Το MAK TV αναδεικνύει και προβάλλει την ελληνική και τη διεθνή μυθοπλασία, παρέχοντας διαρκώς ποιοτικό περιεχόμενο που ψυχαγωγεί.

Η Nova εμπλουτίζει την εμπειρία των συνδρομητών της, προσφέροντας από τις 2 Φεβρουαρίου εύκολη και άμεση πρόσβαση στο πλήρες πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ποιοτική ψυχαγωγία, δημοφιλή διεθνή formats, δυνατές ελληνικές σειρές, καθώς αποκλειστικές μεταδόσεις κορυφαίων αθλητικών γεγονότων και φυσικά αντικειμενική ενημέρωση. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές εκπομπές όπως «Καλημέρα Ελλάδα», «Αποκαλύψεις», «Νύχτα Αποκαλύψεων», «Ενώπιος Ενωπίω», «Πρόσωπο με Πρόσωπο» και «Υγεία Πάνω Απ’όλα», ψυχαγωγικές εκπομπές όπως «Το Πρωινό», «Σαββατοκύριακο Παρέα», «Rouk Zouk», «5X5», «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «VINYΛΙΟ», «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», «The 2Night Show», «Don’t Forget the Lyrics», σειρές μυθοπλασίας υψηλών προδιαγραφών όπως «Grand Hotel», «Παιχνίδια Εκδίκησης», «Γιατί ρε πατέρα;», «Ο Δικαστής», αλλά και αθλητικά γεγονότα όπως Formula 1, UEFA EUROPA LEAGUE & UEFA CONFERENCE LEAGUE. Επιπλέον, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συνδρομητών εξασφαλίζεται μέσω των Μεσημβρινών και Κεντρικών Δελτίων Ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Στο μέλλον, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν νέες εκπομπές, σειρές και μεγάλα ψυχαγωγικά show που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και θα εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο της πλατφόρμας: «Moments», «Σούπερ Ήρωες», «Κάτι Ψήνεται», «Flathunters», «Extreme makeover – Home edition», «VIΠ – Καλά Γεράματα», «Roadshow», «Dragons Den Greece», «Your Face Sounds Familiar» κ.ά.

Στην πλατφόρμα της Nova είναι διαθέσιμο από σήμερα και το ΜΑΚ TV που αποτελεί σταθερή επιλογή ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια, με βραβευμένες ξένες παραγωγές όπως: «CRIMINAL MINDS», «NCIS», «MAYDAY», «ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΜΠΕΒΕΡΛΙ ΧΙΛΣ», «GREY’S ANATOMY», «HOUSE», «FBI», κ.ά., και με αγαπημένες κλασικές ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, όπως: «Άκρως Οικογενειακόν», «Το Καφέ της Χαράς», «Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο» κ.ά.

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