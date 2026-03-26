Κομισιόν: Συναγερμός για το φυσικό αέριο - Κάλεσμα για άμεσο «γέμισμα» αποθηκών πριν τον χειμώνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε σύσταση προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ να ξεκινήσουν άμεσα την ενίσχυση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια ενόψει του επόμενου χειμώνα, σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια σχετικής συνεδρίασης, η Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος για την τροφοδοσία της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Ωστόσο, κάλεσε τις κυβερνήσεις να κινηθούν προληπτικά, τόσο για τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας όσο και για τον περιορισμό των πιέσεων στις τιμές.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η έναρξη πλήρωσης των αποθηκών ήδη από τον Απρίλιο, με στόχο την έγκαιρη δημιουργία επαρκών αποθεμάτων. Παράλληλα, εξετάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στους κανονισμούς, με πιθανή μείωση του στόχου αποθήκευσης στο 80% της χωρητικότητας, έναντι του υφιστάμενου 90%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe, τα επίπεδα αποθήκευσης στην ΕΕ βρίσκονται μόλις στο 28%, ποσοστό χαμηλό για την εποχή, ενώ σε ορισμένες χώρες τα αποθέματα είναι σχεδόν εξαντλημένα με χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ολλανδία, όπου οι αποθήκες είναι γεμάτες μόλις κατά 6%.

Την ίδια ώρα, η άνοδος των τιμών, η οποία ξεπερνά το 70% από τα τέλη Φεβρουαρίου, λειτουργεί αποτρεπτικά για τις εταιρείες ενέργειας, οι οποίες εμφανίζονται διστακτικές να προχωρήσουν σε αγορές για αποθήκευση.

Πάντως, εκπρόσωπος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι η τροφοδοσία της ΕΕ παραμένει διασφαλισμένη, καθώς βασίζεται κυρίως σε προμηθευτές όπως η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, περιορίζοντας την εξάρτηση από περιοχές που πλήττονται από τη γεωπολιτική αστάθεια.