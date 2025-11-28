ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λειψυδρία: Η ΕΥΔΑΠ εξηγεί γιατί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αττική - Δεν υπάρχουν μέτρα περιορισμού για τους πολίτες
ΥΔΡΕΥΣΗ
20:55 - 28 Νοε 2025

Λειψυδρία: Η ΕΥΔΑΠ εξηγεί γιατί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αττική - Δεν υπάρχουν μέτρα περιορισμού για τους πολίτες

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Όλα τα στοιχεία, συντείνουν στο ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει, μετά την Κύπρο, το υψηλότερο υδατικό στρες στη νότια Ευρώπη, αναφέρουν αρμόδιες πηγές της ΕΥΔΑΠ, με αιχμή την κήρυξη της Αττικής σε Κατάσταση Έκτακτης Λειψυδρίας.  Όπως αναφέρεται, «ως υδατικό στρες, εννοούμε το ποσοστό του διαθέσιμου νερού μιας περιοχής που απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση - στη χώρα μας αυτό φτάνει το 70%. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη, αντιπροσωπεύοντας πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας σε κατανάλωση πόσιμου νερού, βρίσκονται στο επίκεντρο».

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν συνοδεύεται από μέτρα περιορισμού που αφορούν τους πολίτες. Ο συναγερμός σηματοδοτεί τις ενέργειες της Πολιτείας, προκειμένου να θέσει σε ακόμα πιο υψηλή προτεραιότητα την άμεση έναρξη των απαραίτητων έργων. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η εξέλιξη αυτή κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρη την ευθύνη που έχουμε όλοι ως πολίτες σχετικά με την προστασία του πολύτιμού αυτού πόρου. Ο κόκκινος συναγερμός δεν σημαίνει περικοπές ή περιορισμούς. Σημαίνει υπεύθυνη στάση από όλους», αναφέρουν πηγές της ΕΥΔΑΠ και συμπληρώνουν ότι:

«Η ενεργοποίηση του αρ. 55 του νόμου 5215/25 σημαίνει ότι η διαδικασία των ωριμάνσεων γι’ αυτά τα – απαιτούμενα- μεγάλα έργα γίνεται μέσα από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου. Μπαίνουν δηλαδή σε προτεραιότητα και σε διαδικασία επιτάχυνσης. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται απαρέγκλιτα όλες οι διαδικασίες διαφάνειας και προφανώς νομιμότητας, με την εγγύηση του PPF, όπως εξάλλου συμβαίνει σε δεκάδες κρίσιμα για τη χώρα μας έργα».

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις:

1. Γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση;

Η κύρια αιτία είναι η δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική. Για παράδειγμα, το επίπεδο της στάθμης του νερού στον ταμιευτήρα του Ευήνου βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ακόμα χαμηλότερα από αυτά του 2008, ενώ το γεγονός ότι η ξηρασία φαίνεται να είναι πιο έντονη στην, κρίσιμη από πλευράς υδροφορίας, λεκάνη του Ευήνου, και σε κάθε περίπτωση έχει αξιοσημείωτα μεγάλη διάρκεια, δικαιολογεί πλήρως την αυξημένη ανησυχία από πλευράς ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Η παραπάνω πτώση οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων. Η κλιματική αλλαγή έχει εντείνει τους ρυθμούς μείωσης αποθεμάτων νερού. Μέχρι το 2021 τα αποθέματα στους ταμιευτήρες ήταν σταθερά, στο 1,1 δις κυβικά μέτρα. Δεν μειώνονταν. Από το 2022, άρχισε η μείωση των αποθεμάτων που αγγίζει τα περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα ανά έτος. Επιπλέον, σημειώνεται μείωση των βροχοπτώσεων κατά περίπου 25%, αύξηση της ετήσιας εξάτμισης κατά περίπου 15% και αύξηση της κατανάλωσης κατά περίπου 6%. Όλα αυτά τα στοιχεία, συντείνουν στο ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει, μετά την Κύπρο, το υψηλότερο υδατικό στρες στη νότια Ευρώπη. Ως υδατικό στρες, εννοούμε το ποσοστό του διαθέσιμου νερού μιας περιοχής που απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση - στη χώρα μας αυτό φτάνει το 70%. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη, αντιπροσωπεύοντας πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας σε κατανάλωση πόσιμου νερού, βρίσκονται στο επίκεντρο.

Όλα αυτά οδήγησαν σε μια σειρά από επιστημονικές μελέτες ότι διανύουμε μια περίοδο έμμονης ξηρασίας, συγκρίσιμης μόνο με την ξηρασία της περιόδου 1988-1994, αν και όχι εξίσου ακραίας.

2. Τι σημαίνει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας»;

Σημαίνει ότι, λόγω της σημαντικής μείωσης των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες της Αττικής, το ΥΠΕΝ — με τη γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), κατόπιν αιτήματος της ΕΥΔΑΠ— αναγνωρίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για διαχείριση των υδατικών πόρων.

Η κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας είναι μια διαδικασία που στηρίζεται σε υδρολογικά δεδομένα και επιστημονικά κριτήρια, ενώ στην πράξη δίνει προτεραιότητα στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής (ταμιευτήρες, δίκτυα, ενίσχυση αποθεμάτων), έτσι ώστε να θωρακιστεί η επάρκεια νερού μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της ύδρευσης και της άρδευσης.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί την ύστατη ευκαιρία της Πολιτείας να ολοκληρώσει με ταχύτητα και αποφασιστικότητα έργα αντιμετώπισης λειψυδρίας και να θωρακίσει την Αττική πριν να είναι πολύ αργά.

3. Πόσο επηρεάζει τον πολίτη;

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν συνοδεύεται από μέτρα περιορισμού που αφορούν τους πολίτες. Ο συναγερμός σηματοδοτεί τις ενέργειες της Πολιτείας, προκειμένου να θέσει σε ακόμα πιο υψηλή προτεραιότητα την άμεση έναρξη των απαραίτητων έργων. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η εξέλιξη αυτή κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρη την ευθύνη που έχουμε όλοι ως πολίτες σχετικά με την προστασία του πολύτιμού αυτού πόρου. Ο κόκκινος συναγερμός δεν σημαίνει περικοπές ή περιορισμούς. Σημαίνει υπεύθυνη στάση από όλους.

Μπορεί να έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων για τα μεγάλα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά το ποσοστό ευαισθητοποίησης και χρήσης του νερού. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης, η συνειδητή και υπεύθυνη αξιοποίηση των υδάτινών μας πόρων είναι σημαντική — ειδικά όταν γνωρίζουμε ότι τα αποθέματα είναι περιορισμένα. Ήδη η ΕΥΔΑΠ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της αναλυτικές πληροφορίες για την εξοικονόμηση νερού στο σπίτι.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 21:37
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Δουβλίνο διχάζεται από αντι-μεταναστευτική καμπάνια - Αυστηροποίηση των κανόνων από την κυβέρνηση
Ειδήσεις

Το Δουβλίνο διχάζεται από αντι-μεταναστευτική καμπάνια - Αυστηροποίηση των κανόνων από την κυβέρνηση

Άνοδος στη Wall Street πριν από τις αποφάσεις της Fed - Πτωτικός μήνας ο Νοέμβριος για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια

Άνοδος στη Wall Street πριν από τις αποφάσεις της Fed - Πτωτικός μήνας ο Νοέμβριος για τον Nasdaq

Ποια πρόσωπα θα μιλήσουν στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πολιτική

Ποια πρόσωπα θα μιλήσουν στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αττική: Δυναμική προβολή στο κορυφαίο βρετανικό περιοδικό Wanderlust
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αττική: Δυναμική προβολή στο κορυφαίο βρετανικό περιοδικό Wanderlust

Πλοίο που μετέφερε υγραέριο η πιθανότερη εκδοχή για τη... μυστηριώδη οσμή στην Αττική
Ειδήσεις

Πλοίο που μετέφερε υγραέριο η πιθανότερη εκδοχή για τη... μυστηριώδη οσμή στην Αττική

Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το νερό ως επένδυση για το μέλλον
ΥΔΡΕΥΣΗ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το νερό ως επένδυση για το μέλλον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:49

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:47

Ερντογάν κατά Ισραήλ: Οι ενέργειές του απειλούν την περιοχή και τη διεθνή σταθερότητα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:42

Αποστολάκη: Δεσμευτική η απόφαση του Άρειου Πάγου για τον εκτοκισμό οφειλών – Να εφαρμοστεί άμεσα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10/06/2026 - 16:33

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μαριναρισμένης καπνιστής πέστροφας λόγω παθογόνου μικροοργανισμού

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:31

Politico: Η ΕΕ εξετάζει σχέδια απεξάρτησης από τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:30

Αδειοδοτήσεις περιφερειακών σταθμών: Δεκτό κατά πλειοψηφία το ν/σ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 16:20

EUIPO: Στα €12 δισ. οι ετήσιες απώλειες της ευρωπαϊκής μόδας από τα προϊόντα «μαϊμού»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10/06/2026 - 16:15

CEO Citroen, Xavier Chardon: Επίσκεψη στον όμιλο Συγγελίδη

Πολιτική
10/06/2026 - 16:12

Βουλή: «Πυρ» ομαδόν στην κυβέρνηση για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:10

Bloomberg: Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ τα αραβικά κεφάλαια πίσω από το deal Paramount - Warner Bros.

Πολιτική
10/06/2026 - 16:01

Γεραπετρίτης σε συνάντηση με Φιντάν: «Οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Ειδήσεις
10/06/2026 - 15:50

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός τον Μάιο με «άλμα» στο 4,2%

Πολιτική
10/06/2026 - 15:31

Γκεοργκίεβα σε Πιερρακάκη: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης

Ακίνητα
10/06/2026 - 15:14

Μιχαηλίδου: Στις 15/6 ανοίγει η πλατφόρμα για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» – Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Πολιτική
10/06/2026 - 15:11

Ανδρουλάκης: «Η συνταγματική αναθεώρηση θέλει σοβαρότητα, όχι τακτικισμούς»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 15:05

Φραγκίσκη Μελίσσα: Καριέρες σε κίνηση και συνεχής εξέλιξη για τους εργαζομένους της Alpha Bank

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:56

Lamda Development: Στο ταμπλό οι νέες ομολογίες – Tο επόμενο βήμα στις αγορές

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:47

Αίγιο: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός - Τα ίχνη που τον «έδεσαν» για το διπλό φονικό

Πολιτική
10/06/2026 - 14:44

Γεωργιάδης: Καλύτερη από ποτέ η κατάσταση στα νοσοκομεία των νησιών - «Μακιαβέλι» ο Τσίπρας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:38

Τραμπ: Το Ιράν καθυστέρησε υπερβολικά τη συμφωνία, τώρα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα»

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:35

Όμιλος Qualco και Qualco Foundation στηρίζουν το έργο του London’s Air Ambulance Charity ως Bravo Partners

Το σκίτσο του ΚΥΡ
10/06/2026 - 14:33

Αιτία διαζυγίου

Οικονομία
10/06/2026 - 14:27

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 65% αύξηση στις ρυθμίσεις Μαΐου

Υγεία
10/06/2026 - 14:22

Υπουργείο Υγείας: Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανακουφιστική φροντίδα με στόχο την ολιστική υποστήριξη ασθενών και οικογενειών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:21

Χανιά: Πόντιση του «Φολέγανδρος» του ΠΝ & Δημιουργία του μεγαλύτερου καταδυτικού πάρκου της Ελλάδας

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:10

Ξενοκώστας: Το πρώτο υποβρύχιο Made in Greece είναι 8 χρόνια μακριά - Αρκεί μια απόφαση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:09

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου λόγω ασφαλτικών έργων

Ομόλογα
10/06/2026 - 14:04

Υψηλή ζήτηση για το 10ετές ομόλογο – Προσφορές €36 δισ. ευρώ για άντληση €3 δισ.

Πολιτική
10/06/2026 - 13:53

Χρηστίδης: Η εικονική πραγματικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αποκαλύπτεται

Πολιτική
10/06/2026 - 13:49

Πολάκης εναντίον Φάμελλου: «Πιθανή μυστική συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς πρόκειται για δουλικότητα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ