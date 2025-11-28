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Το Δουβλίνο διχάζεται από αντι-μεταναστευτική καμπάνια - Αυστηροποίηση των κανόνων από την κυβέρνηση
Ειδήσεις
20:42 - 28 Νοε 2025

Το Δουβλίνο διχάζεται από αντι-μεταναστευτική καμπάνια - Αυστηροποίηση των κανόνων από την κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου αποφάσισε να μην αφαιρέσει τις ιρλανδικές σημαίες που έχουν αναρτηθεί από ακροδεξιούς ακτιβιστές σε ορισμένα μέρη της πόλης, σε μια καμπάνια που έχει προκαλέσει συζητήσεις για τη μετανάστευση, δηλώνοντας την Παρασκευή (28/11) ότι κάτι τέτοιο θα ενείχε κινδύνους και θα ήταν αντιπαραγωγικό.

Παρά το γεγονός ότι καμία ομάδα δεν έχει δημόσια αναλάβει την ευθύνη για την ανάρτηση των σημαιών, οι ακροδεξιοί ακτιβιστές είναι οι πιο ένθερμοι υπερασπιστές τους.

Σύμφωνα με το Reuters, η καμπάνια έχει διχάσει τις κοινότητες, καθιστώντας τις σημαίες σημείο έντασης σε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση και την ταυτότητα.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου έχει συνεργαστεί με τους εμπλεκόμενους φορείς και έχει εξετάσει τους παράγοντες και τους κινδύνους που συνδέονται με το τρέχον ζήτημα. Μετά από αυτήν την αξιολόγηση, το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αφαίρεση αυτών των σημαιών αυτήν τη στιγμή θα ήταν αντιπαραγωγική», ανέφερε το συμβούλιο σε δήλωση.

«Αντ’ αυτού, το Συμβούλιο θα υιοθετήσει μια θετική και προνοητική προσέγγιση. Συνεργαζόμενο με τις τοπικές κοινότητες και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου θα προωθήσει μια βαθύτερη κατανόηση της ιρλανδικής σημαίας».

Όταν ζητήθηκε διευκρίνιση σχετικά με το γιατί η αφαίρεση των σημαιών θα ήταν αντιπαραγωγική, ένας εκπρόσωπος του συμβουλίου δήλωσε ότι δεν είχε τίποτα να προσθέσει πέραν της δήλωσής του.

Μια σύμβουλος, η Janet Horner από το Πράσινο Κόμμα, δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι υπήρχε «μεγάλη ένταση» στο συμβούλιο μεταξύ εκείνων που ήθελαν να αφαιρεθούν οι σημαίες και εκείνων που ήθελαν να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Από την άλλη, η εφημερίδα The Irish Times ανέφερε την Παρασκευή ότι μερικές σημαίες έχουν πρόσφατα αφαιρεθεί από μια ομάδα ακτιβιστών κατά του ρατσισμού.

Οι υποστηρικτές από την πλευρά τους έχουν δηλώσει ότι οι σημαίες που έχουν τοποθετηθεί ανεπίσημα σε στύλους φωτισμού χωρίς άδεια, αποτελούν έκφραση πατριωτισμού.

Ενώ οι αντίπαλοί τους ισχυρίζονται ότι οι σημαίες, που μιμούνται μια παρόμοια καμπάνια στην Αγγλία, έχουν σκοπό να εκφοβίσουν και να σηματοδοτήσουν γειτονιές αποκλειστικά για μη μετανάστες.

Η Ιρλανδία, -ιστορικά μια χώρα με μετανάστευση λόγω φτώχειας-, έχει γενικά καταστεί πιο εύπορη τον 21ο αιώνα και έχει δει ιδιαίτερα έντονη αύξηση της μετανάστευσης από το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.

Σημειώνεται ότι οι ακτιβιστές που εναντιώνονται στη μετανάστευση συνέβαλαν στην πρόκληση μεγάλης κλίμακας ταραχών στο Δουβλίνο το 2023 και συγκρούστηκαν με την αστυνομία έξω από κτίριο που φιλοξενούσε αιτούντες άσυλο στα προάστια της πόλης τον προηγούμενο μήνα.

Η κυβέρνηση εισήγαγε αυτήν την εβδομάδα μέτρα για τη σύσφιξη των κανόνων μετανάστευσης, τα οποία, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αποσκοπούν στο να επιβραδύνουν τον «ανησυχητικά» υψηλό ρυθμό αύξησης του πληθυσμού.

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