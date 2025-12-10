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ΕΥΑΘ: Ολοκληρώθηκε το placement στα €3,55/μετοχή - Στο 19,2% το ποσοστό του Υπερταμείου
ΥΔΡΕΥΣΗ
11:03 - 10 Δεκ 2025

ΕΥΑΘ: Ολοκληρώθηκε το placement στα €3,55/μετοχή - Στο 19,2% το ποσοστό του Υπερταμείου

Reporter.gr Newsroom
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Στην πώληση 1,815 εκατ. μετοχών της ΕΥΑΘ προχώρησε το Υπερταμείο, που αντιπροσωπεύουν στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύδρευσης. Το placement πραγματοποιήθηκε έναντι 3,55 ευρώ ανά μετοχή και μετά την ολοκλήρωσή του το ποσοστό του Υπερταμείου στην ΕΥΑΘ είναι στο 19,02%.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΥΑΘ για τη διάθεση μετοχών:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής «η ΕΥΑΘ Α.Ε.») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η μέτοχός της, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής «η ΕΕΣΥΠ» ή «Υπερταμείο») με δύο ανακοινώσεις της που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 8.12.2025 στην ιστοσελίδα της, ανακοίνωσε ότι πώλησε συνολικά 1.815.000 κοινές ονομαστικές μετοχές κυριότητάς της εκδόσεως της ΕΥΑΘ Α.Ε., που αντιπροσωπεύουν πέντε τοις εκατό (5,00%) του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι τιμής € 3,55 ανά Μετοχή με τη διαδικασία του Επιταχυνόμενου Βιβλίου Προσφορών (Accelerated Book Building) με Διαχειριστή την εταιρία «EUROXX Securities SA». Και ότι με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης συναλλαγής, το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της ΕΥΑΘ Α.Ε. θα ανέρχεται σε 19,02%.

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