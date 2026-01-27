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Κάρνεϊ: Επιμένει στη γραμμή του Νταβός κι ο Τραμπ… το γνωρίζει
Ειδήσεις
18:52 - 27 Ιαν 2026

Κάρνεϊ: Επιμένει στη γραμμή του Νταβός κι ο Τραμπ… το γνωρίζει

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, επιμένει πλήρως στις δηλώσεις που έκανε στο Νταβός, παρά την έντονη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και την αναστάτωση που προκλήθηκε στις καναδοαμερικανικές εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με μετάδοση του Politico, ο Κάρνεϊ απέρριψε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι κατά τη διάρκεια ιδιωτικής συνομιλίας με τον Αμερικανό πρόεδρο τη Δευτέρα (27/1) «ανακάλεσε επιθετικά» τις δηλώσεις του.

«Για να είμαι απολύτως ξεκάθαρος — και το είπα αυτό και στον πρόεδρο — εννοούσα όσα είπα στο Νταβός. Ήταν απολύτως σαφή», δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους στο Κοινοβούλιο, πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Όπως τόνισε, ο Καναδάς ήταν η πρώτη χώρα που αντιλήφθηκε τη στροφή στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και ήδη προσαρμόζει τη στρατηγική του, ενισχύοντας τις διεθνείς του συμμαχίες και επενδύοντας στο εσωτερικό, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτός σε μια αναδιαμόρφωση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της συμφωνίας USMCA.

«Το κατάλαβε και ο ίδιος και η συζήτηση ήταν καλή», σημείωσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Το γραφείο του Κάρνεϊ δεν εξέδωσε επίσημη ενημέρωση για τη συνομιλία, όπως συνηθίζεται στις επαφές του με ξένους ηγέτες.

Υπενθυμίζεται ότι στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Κάρνεϊ είχε καλέσει τις μεσαίες δυνάμεις να αντισταθούν στην αμερικανική «ηγεμονία», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Έκτοτε, ο Τραμπ έχει επικρίνει τον Καναδό πρωθυπουργό για τις σχέσεις του με την Κίνα, έχει απειλήσει τον Καναδά με δασμούς 100% και τον έχει αποκλείσει από το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης». Παράλληλα, τον αποκάλεσε «κυβερνήτη», όρο που είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για να ειρωνευτεί τον πρώην πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, στο πλαίσιο αναφορών περί μετατροπής του Καναδά σε «51η πολιτεία».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι ο Καναδός πρωθυπουργός θα έπρεπε να πράττει «το καλύτερο για τους Καναδούς και όχι να προωθεί τη δική του παγκοσμιοποιημένη ατζέντα».

«Ήμουν σήμερα στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο», ανέφερε τη Δευτέρα στο Fox News. «Μίλησε με τον πρωθυπουργό Κάρνεϊ, ο οποίος υποχώρησε πολύ επιθετικά από ορισμένες ατυχείς δηλώσεις που έκανε στο Νταβός».

Και πρόσθεσε: «Δεν είμαι βέβαιος τι σκεφτόταν. Ο Καναδάς εξαρτάται από τις ΗΠΑ. Οι εμπορικές ροές βορρά–νότου είναι πολύ ισχυρότερες από οποιαδήποτε ανατολή–δύση».

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