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Ράλι στις Ευρωαγορές με ώθηση από το deal ΕΕ–Ινδίας – Υψηλό 16ετίας για τις τράπεζες
Χρηματιστήρια
19:08 - 27 Ιαν 2026

Ράλι στις Ευρωαγορές με ώθηση από το deal ΕΕ–Ινδίας – Υψηλό 16ετίας για τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν γενικά ανοδικά την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν θετικά τη συμφωνία-ορόσημο ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχυόταν κατά 0,61%, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,28% στις 24.880,13 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,52% και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με κέρδη 0,27% στις 8.152,82 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο IBEX της Ισπανίας σημείωσε άλμα 70% στις 17.804,10 μονάδες, ο ιταλικός MIB κατέγραψε ηχηρά κέρδη της τάξης του 1,04% στις 45.417,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κατέγραψε άνοδο 0,90% στις 8.654,25 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ανακοίνωσε ότι Ινδία και Ε.Ε. κατέληξαν σε μια «ιστορική» συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, την οποία χαρακτήρισε «τη μητέρα όλων των συμφωνιών». Η συμφωνία καλύπτει περίπου το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της Ε.Ε. προς την Ινδία είναι τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός μεταφορών και τα χημικά, ενώ οι μεγαλύτερες εισαγωγές από την Ινδία αφορούν επίσης μηχανήματα, χημικά και καύσιμα.

Σε επίπεδο κλάδων, ο δείκτης χημικών του Stoxx υποχωρούσε κατά 0,2%, ενώ ο ευαίσθητος στο εμπόριο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας κατέγραφε απώλειες 0,7%. Αντίθετα, οι μετοχές βιομηχανικών ομίλων ενισχύονταν κατά 0,4%.

Τέλος, οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Banks κατέγραψε νέο υψηλό από το 2008, ενισχυόμενος κατά 1,8% στις 374,80 μονάδες, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν θετικά τη διευρυμένη πρόσβαση του κλάδου στην ινδική αγορά υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας της Ινδίας με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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