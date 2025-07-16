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Νέα εποχή για το θερινό σινεμά ΤΙΤΑΝ
Magazino
13:44 - 16 Ιουλ 2025

Νέα εποχή για το θερινό σινεμά ΤΙΤΑΝ

Reporter.gr Newsroom
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Σε μία περίοδο που τα θερινά σινεμά κλείνουν, το Αιγάλεω στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, καθώς αναβιώνει ο ιστορικός κινηματογράφος ΤΙΤΑΝ.

Ο θερινός κινηματογράφος ΤΙΤΑΝ άνοιξε και πάλι τις πύλες του, επιστρέφοντας ζωντανός στην καρδιά της πόλης μετά από δεκαετίες σιωπής.

Η ανακαίνιση ενός ιστορικού χώρου, συνυφασμένου με τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα του Αιγάλεω, σηματοδότησε μια νέα εποχή για το καλοκαίρι της πόλης μας, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με φως, μουσική και συγκίνηση.

Ο ΤΙΤΑΝ δεν είναι απλά ένας κινηματογράφος.

Είναι ο φάρος που φωτίζει το καλοκαίρι της πόλης, ένας ζωντανός καμβάς ιστοριών και στιγμών που ενώνουν παλιούς και νέους σε μια κοινή γιορτή πολιτισμού.

Τα εγκαίνια σηματοδοτήθηκαν από μια συγκινητική και λαμπρή εκδήλωση, όπου σημαντικές προσωπικότητες της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τίμησαν με την παρουσία τους τη βραδιά.

Μεταξύ αυτών, οι βουλευτές κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, κα Βιβή Δάγκα και κα Ρένα Δούρου, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Βασίλης Λώλος και κα Μαριάννα Τουμαζάτου, καθώς και οι πρώην δήμαρχοι της πόλης κ.κ. Γιάννης Μυστακόπουλος, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Χρήστος Καρδαράς, Δημήτρης Μπίρμπας και Γιάννης Γκίκας.

Παρόντες ήταν επίσης Διευθυντές, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών, Αστυνομικών, Πολιτιστικών και Κοινωνικών Φορέων, Εκπρόσωποι Συλλόγων και Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και πολίτες της πόλης, οι οποίοι αγκάλιασαν με θέρμη αυτή τη σημαντική στιγμή και ανέδειξαν με την παρουσία τους τη συλλογική σημασία αυτής της νέας αρχής.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αιγάλεω συνόδευσε τη βραδιά με ζωντανές, μελωδικές νότες, που ανέδειξαν τον ιστορικό χαρακτήρα του χώρου και ενίσχυσαν το εορταστικό κλίμα, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που συνεπήρε το κοινό και ζωντάνεψε τις πιο όμορφες στιγμές του παρελθόντος.

Στο πίσω μέρος της αυλής, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δροσερά ποτά και ελαφριά κεράσματα, τα οποία είχαν ετοιμάσει με φροντίδα και αγάπη οι υπάλληλοι του Δήμου, συμβάλλοντας έτσι στη ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Η τελετή εγκαινίων ξεκίνησε με την κοπή της κορδέλας, που πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Αιγάλεω, κ. Λάμπρο Σκλαβούνο, τους πρώην Δημάρχους της πόλης και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κ. Γιάννη Κουτούλια.

Με την παρουσία και τη συμβολική συμμετοχή όλων όσων συνέβαλαν στην αναβίωση του ΤΙΤΑΝ, άνοιξε το κεφάλαιο μιας νέας πορείας για τον χώρο που αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Αμέσως μετά, ο πατέρας Ιερώνυμος Χριστοδούλου τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό, ευλογώντας τον χώρο και τη νέα πορεία του κινηματογράφου.

Στον κεντρικό του χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Αιγάλεω, κ. Λάμπρος Σκλαβούνος, αναφέρθηκε με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση στις επίμονες και συλλογικές προσπάθειες που κατέβαλαν διαχρονικά οι διοικήσεις και οι υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επαναφέρουν τον ΤΙΤΑΝ στο επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής της πόλης.

Τόνισε ότι ο ΤΙΤΑΝ δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο ψυχαγωγίας, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μνήμης και της ταυτότητας του Αιγάλεω, ένα σημείο συνάντησης που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και ανοίγει δρόμους για το μέλλον.

Υπογράμμισε την αξία αυτής της επαναλειτουργίας ως μία πρωτοβουλία που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, αναζωογονεί τον δημόσιο χώρο και δίνει νέα πνοή στον πολιτισμό της πόλης, αναδεικνύοντας παράλληλα την ιστορική και συναισθηματική σύνδεση των πολιτών με τον τόπο τους.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Γιάννης Κουτούλιας, εξέφρασε τη συγκίνησή του για την υλοποίηση ενός ονείρου πολλών διοικήσεων και δημοτών, αναφερόμενος στην ιστορική διαδρομή του θερινού κινηματογράφου ΤΙΤΑΝ, που επί δεκαετίες ήταν σημείο συνάντησης και ψυχαγωγίας. Υπογράμμισε τη σημασία της επαναλειτουργίας του ως πολιτιστικού εφαλτηρίου, που αναδεικνύει την ιστορία και προσθέτει νέα υπεραξία στον δημόσιο χώρο του Αιγάλεω. Τόνισε ότι, παρά τις αλλαγές στο αστικό τοπίο και τις συνήθειες της νεολαίας, ο ΤΙΤΑΝ μπορεί να ξαναγίνει σημείο αναφοράς, ενισχύοντας την πολιτιστική ζωή και διατηρώντας ζωντανές τις μνήμες πολλών γενεών, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις Τεχνικές Υπηρεσίες και όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την προβολή της ταινίας «ΥΠΑΡΧΩ», που συνεπήρε το κοινό με την ένταση των συναισθημάτων και τη ζωντάνια των εικόνων της, ταξιδεύοντας τους παρευρισκόμενους κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, με τη λάμψη της πανσελήνου να φωτίζει την ανανεωμένη οθόνη του ΤΙΤΑΝ.

Ο Δήμος Αιγάλεω ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν σε αυτή τη γιορτή πολιτισμού και προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να απολαύσουν το ανανεωμένο καλοκαιρινό στέκι της πόλης, τον θερινό κινηματογράφο ΤΙΤΑΝ, που πλέον ανοίγει δρόμους για ένα φωτεινό και δημιουργικό μέλλον.

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