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5 άλμπουμ που καθόρισαν την Beth Gibbons – και ελπίζουμε να ακούσουμε στον Λυκαβηττό
Magazino
07:30 - 19 Ιουλ 2025

5 άλμπουμ που καθόρισαν την Beth Gibbons – και ελπίζουμε να ακούσουμε στον Λυκαβηττό

Reporter.gr Newsroom
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Η Beth Gibbons έγινε γνωστή ως η φωνή των Portishead, δίνοντας το προσωπικό της στίγμα στα 90s. Τώρα επιστρέφει με την πρώτο της προσωπικό δίσκο κι εμείς ανυπομονούμε να την απολαύσουμε ζωντανά στις 20 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβηττού. Μέχρι τότε, ας κάνουμε μια αναδρομή στους δίσκους που καθόρισαν την καριέρα της.

Είναι σπάνια ευκαιρία να βρεθεί κάποιος σε συναυλία της Beth Gibbons, της μαγευτικής φωνής των Portishead, καθώς οι εμφανίσεις της ανά τα χρόνια είναι μετρημένες, όπως και οι μουσικές κυκλοφορίες της. Γι’ αυτό όσοι τυχεροί επιλέξετε να παρευρεθείτε στις 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού για να την απολαύσετε ζωντανά, πρόκειται να ζήσετε μια αξέχαστη εμπειρία.

Οι Portishead θεωρούνται πρωτοπόροι του trip-hop (μαζί με τους Massive Attack και τους Tricky), ενός είδους που ξεπήδησε στα 90s από τη μουσική σκηνή του Bristol και περιγράφεται ως μια μείξη jazz, soul, funk, dub reggae και rap με samples από κινηματογραφικά σάουντρακ ή άλλα μέσα. Για το trip-hop, η φωνή παίζει κομβικό ρόλο στο χτίσιμο της ατμόσφαιρας (γι’ αυτό και καταχάρηκα τον Απρίλιο όταν είδα ζωντανά τους Hooverphonic) κι εδώ, δε μιλάμε για μια οποιαδήποτε φωνή. Η Beth Gibbons σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά με την ανατριχιαστική, εύθραυστη και μελαγχολική φωνή της.

Περισσότερα στο monopoli.gr

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