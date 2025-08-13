Ανοδικό σερί οκτώ συνεδριάσεων στο ΧΑ – Υψηλά δεκαετίας για τις τράπεζες
17:49 - 13 Αυγ 2025

Το Χρηματιστήριο Αθηνών άντεξε στις πρωινές πιέσεις κλείνοντας για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση με κέρδη, διευρύνοντας το ρεκόρ 15ετίας του Γενικού Δείκτη, με τις τραπεζικές μετοχές να σημειώνουν ρεκόρ δεκαετίας.

Αναλυτικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (13/8) το ΧΑ διατήρησε την ανοδική του φόρα, με τις τραπεζικές μετοχές να καταγράφουν υψηλά δεκαετίας, ενώ η αγορά έδειξε αντοχές στις πιέσεις για διόρθωση.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 14,05 μονάδες (+0,67%), κλείνοντας στις 2.123,71 μονάδες, πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας (2.125,22). Το χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας ήταν στις 2.103,42 μονάδες. Την ίδια στιγμή, η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 202,21 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 25,34 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από πακέτα. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν τζίρο 95,69 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτοντας το 47% του συνολικού όγκου συναλλαγών. Η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς ανέρχεται πλέον στα 148,56 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι η αγορά βρίσκεται σε πορεία για τη 10η συνεχόμενη μηνιαία άνοδο, έχοντας ήδη κερδίσει 6,47% τον Αύγουστο, ενώ από την αρχή του έτους η απόδοση φτάνει το 44,5%, η υψηλότερη μεταξύ όλων των μεγάλων διεθνών δεικτών.

Στο ταμπλό, ξεχώρισε η Viohalco, με τις θυγατρικές Cenergy (πρώτο κλείσιμο άνω των 11 ευρώ στην ιστορία της) και ElvalHalcor να ακολουθούν. Ισχυρή παρουσία είχαν επίσης η Jumbo (κοντά στο ιστορικό υψηλό των 32,5 ευρώ), η Titan και η HELLENiQ ENERGY, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε σε υψηλό 25ετίας, αγγίζοντας τα 23 ευρώ.

Οι συστημικές τράπεζες παρέμειναν σε ανοδική τροχιά: Alpha Bank σταθερή στα 3,566 ευρώ, Τράπεζα Πειραιώς +0,83% στα 7,28 ευρώ, ΕΤΕ+1,30% στα 13,24 ευρώ και Eurobank+0,96% στα 3,48 ευρώ. Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του πέμπτου τραπεζικού πώλου, της CrediaBank, που πλησίασε διψήφιο ποσοστό ανόδου και βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο μετά την ΑΜΚ του Νοεμβρίου, ενώ η Έλτον κατέγραψε εκρηκτικό ράλι άνω του 20%, με τζίρο πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει έντονη, με τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών να κυμαίνεται γύρω στα 220 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της AXIANumbers, η αξία συναλλαγών τον Ιούλιο ανήλθε σε 5,2 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 25,84% σε σχέση με τον Ιούνιο (4,13 δισ. ευρώ) και κατά 135,42% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 (2,2 δισ. ευρώ).

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2025 - 18:02
