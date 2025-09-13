Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις: Η ατζέντα του Σαββατοκύριακου 13-14 Σεπτεμβρίου

Οι περιοδείες στα ανοιχτά θέατρα συνεχίζονται, ενώ Plisskën και Off The Hook Festival μάς περιμένουν για μια δεύτερη δυνατή μέρα σε Πειραιώς 260 και ΟΑΚΑ αντίστοιχα. Φυσικά, highlight η επιστροφή της Άννας Βίσση με διπλή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Εδώ θα βρεις όσα δεν θέλεις να χάσεις στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Θέατρο

Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί την κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι, «Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου. Γραμμένο το 1745, ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της commedia dell’arte, το οποίο ο Κάρλο Γκολντόνι ανανέωσε, δίνοντάς του μια πιο δομημένη αφήγηση και πολυδιάστατους χαρακτήρες. Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται ο Τρουφαλντίνο, ένας φτωχός αλλά παμπόνηρος υπηρέτης, που για να εξασφαλίσει το φαγητό του αποφασίζει να εργαστεί ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν την απάτη του. Η απόφασή του αυτή οδηγεί σε μια αλληλουχία από ανατροπές, παρεξηγήσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα το έργο σχολιάζει με σαρκασμό και χιούμορ τη διαφθορά, την υποκρισία και τις ταξικές αντιθέσεις. Στο πλευρό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, η ηθοποιός Φαίη Ξυλά. Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας.

Σάββατο 13/9 στις 21:00



Γενική είσοδος: 23€, Μειωμένο: 20€ (ΑμεΑ, Άνεργοι, Φοιτητές)

Δημοτικό Θέατρο Αιγάλεω “Αλέξης Μινωτής”

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