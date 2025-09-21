Η Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου η ταινία έναρξης των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας

Μία θριαμβευτική έναρξη μάς επιφυλάσσει το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με την πανελλήνια πρώτη προβολή της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου.

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιήσει την επίσημη έναρξή του την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την πανελλήνια πρώτη προβολή της φαντασμαγορικής νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, Βουγονία. Με σεβασμό στην ιστορία τους και βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, οι ξεχωριστές 31ες Νύχτες Πρεμιέρας, ξεκινούν το κινηματογραφικό τους ταξίδι με τον πιο λαμπερό και ταιριαστό τρόπο, την πλέον αναμενόμενη ταινία της χρονιάς.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Από τις πιο απολαυστικές και δεξιοτεχνικά σκηνοθετημένες ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου, με μια θαυμάσια Έμμα Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η «Βουγονία» εμπνέεται από τη σύγχρονη απονάρκωση ενός ολόκληρου πλανήτη τον οποίο χειραγωγούν ψευδείς ειδήσεις, ατέρμονη εσχατολογία, αλλά και μια γενικότερη παράνοια την οποία κατάφερε να οξύνει ακόμη περισσότερο ο ερχομός του COVID. Ισορροπώντας επιτυχημένα ανάμεσα στο κωμικό και το δραματικό, η ταινία εξιστορεί αρχικά την περίπτωση απαγωγής και ομηρείας μιας διευθύνουσας συμβούλου σε πανίσχυρη φαρμακευτική εταιρεία από δύο άντρες οι οποίοι έχουν ταΐσει με τόση πολλή συνωμοσιολογία το μυαλό τους ώστε να έχουν πειστεί ότι η ψυχρή και αδίστακτη CEO είναι στην πραγματικότητα μια εξωγήινη οντότητα, που έχει έρθει στον πλανήτη μας προκειμένου να τον οδηγήσει μεθοδικά και ύπουλα στον αφανισμό του.

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