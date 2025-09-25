Platforms Project 2025: Η διεθνής φουάρ ανεξάρτητης τέχνης στο Καπνεργοστάσιο με πάνω από 900 καλλιτέχνες

To Platforms Project 2025, η διεθνής φουάρ της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής, επιστρέφει, στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο, με 65 εικαστικές πλατφόρμες από 25 χώρες, περισσότερους από 900 καλλιτέχνες, ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops.

Το Platforms Project– Independent Art Fair, η διεθνής φουάρ της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής και τόπος συνάντησης καλλιτεχνικών ομάδων – πλατφορμών και καλλιτεχνών από 25 χώρες, παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο Καπνεργοστάσιο με ένα πολύπλευρο παράλληλο πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

To Platforms Project 2025 – Independent Art Fair θα παρουσιαστεί φέτος, από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 για δεύτερη χρονιά στο εμβληματικό κτίριο του Καπνεργοστάσιου (Λένορμαν 218, 104 43) με ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες.

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