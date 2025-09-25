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ifo: Σημαντική βελτίωση των γερμανικών εξαγωγικών προσδοκιών τον Αύγουστο – Αισιοδοξία στην αυτοκινητοβιομηχανία
Ειδήσεις
09:30 - 25 Σεπ 2025

ifo: Σημαντική βελτίωση των γερμανικών εξαγωγικών προσδοκιών τον Αύγουστο – Αισιοδοξία στην αυτοκινητοβιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Η κατάσταση στον γερμανικό εξαγωγικό τομέα βελτιώνεται, καθώς ο δείκτης εξαγωγικών προσδοκιών του ινστιτούτου ifo αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας στις +3,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από -3,0 μονάδες τον Αύγουστο.

«Ωστόσο, δεν διαφαίνεται ακόμη μία σταθερή ανάκαμψη», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ifo. «Οι παγκόσμιες εμπορικές ροές βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση αναδιάταξης. Η γερμανική εξαγωγική βιομηχανία εξακολουθεί να αναζητεί τον ρόλο της στο νέο αυτό περιβάλλον».

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας εμφανίζεται αισθητά πιο αισιόδοξος όσον αφορά τις διεθνείς του δραστηριότητες για το επόμενο τρίμηνο. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στις 16,7 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023. Θετικές προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό καταγράφονται επίσης στον κλάδο των επίπλων και στους κατασκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Οι εξαγωγικές προοπτικές για τη βιομηχανία ποτών παραμένουν θετικές, αν και λιγότερο έντονες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σημάδια σημαντικής κάμψης είχαν παρατηρηθεί τον Αύγουστο για τους παραγωγούς τροφίμων, ωστόσο ο δείκτης ανέκαμψε τον Σεπτέμβριο και πλέον βρίσκεται οριακά σε αρνητικό έδαφος. Αντίθετα, ο κλάδος της μηχανολογίας αναμένει μείωση των παραγγελιών από το εξωτερικό. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και για τις επιχειρήσεις στους κλάδους μετάλλου, κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.

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