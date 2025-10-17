Αντώνης Μπενάκης: Ένα συλλεκτικό λεύκωμα, οι ιστορίες του και οι περιπέτειές του

Μέσα από τη μακρόχρονη ιστορία της έκδοσης «Ελληνικαί εθνικαί ενδυμασίαι», η έκθεση του Μουσείου Μπενάκη αφηγείται ιστορίες καλλιτεχνικές αλλά και τυποτεχνικές, ιστορίες ανθρώπων και κοινωνικών δικτύων της Αθήνας του Μεσοπολέμου.

Το 1948, σε μια εποχή σκοτεινή ακόμα, όπου ο αντίλαλος του Εμφυλίου, που μαινόταν στα βουνά, δεν είχε σβήσει, έφτασε στα χέρια λίγων εκλεκτών φιλότεχνων ένας τόμος που η επιμέλειά του έφερε μια «βαριά» υπογραφή, αυτή του Αντώνη Μπενάκη. Λίγοι, όμως, από τους 300 τυχερούς (και αρκετά εύπορους) που πήραν στα χέρια τους τον πρώτο τόμο της έκδοσης «Ελληνικαί εθνικαί ενδυμασίαι» γνώριζαν ότι για να ολοκληρωθεί αυτό το υψηλής αισθητικής και πρωτοπόρο, τεχνολογικά, επίτευγμα, απαιτήθηκαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, 18 ολόκληρα χρόνια, ενώ ο δεύτερος τόμος θα δει το φως το 1954, χρονιά του θανάτου του εμπνευστή του.

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