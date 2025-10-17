ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αντώνης Μπενάκης: Ένα συλλεκτικό λεύκωμα, οι ιστορίες του και οι περιπέτειές του
Magazino
07:00 - 17 Οκτ 2025

Αντώνης Μπενάκης: Ένα συλλεκτικό λεύκωμα, οι ιστορίες του και οι περιπέτειές του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μέσα από τη μακρόχρονη ιστορία της έκδοσης «Ελληνικαί εθνικαί ενδυμασίαι», η έκθεση του Μουσείου Μπενάκη αφηγείται ιστορίες καλλιτεχνικές αλλά και τυποτεχνικές, ιστορίες ανθρώπων και κοινωνικών δικτύων της Αθήνας του Μεσοπολέμου.

Το 1948, σε μια εποχή σκοτεινή ακόμα, όπου ο αντίλαλος του Εμφυλίου, που μαινόταν στα βουνά, δεν είχε σβήσει, έφτασε στα χέρια λίγων εκλεκτών φιλότεχνων ένας τόμος που η επιμέλειά του έφερε μια «βαριά» υπογραφή, αυτή του Αντώνη Μπενάκη. Λίγοι, όμως, από τους 300 τυχερούς (και αρκετά εύπορους) που πήραν στα χέρια τους τον πρώτο τόμο της έκδοσης «Ελληνικαί εθνικαί ενδυμασίαι» γνώριζαν ότι για να ολοκληρωθεί αυτό το υψηλής αισθητικής και πρωτοπόρο, τεχνολογικά, επίτευγμα, απαιτήθηκαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, 18 ολόκληρα χρόνια, ενώ ο δεύτερος τόμος θα δει το φως το 1954, χρονιά του θανάτου του εμπνευστή του.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόσο βιώσιμο είναι το ελληνικό κινηματογραφικό οικοσύστημα; – Η πρωτοβουλία Ορατότης Μηδέν συνεχίζει να αγωνίζεται
Magazino

Πόσο βιώσιμο είναι το ελληνικό κινηματογραφικό οικοσύστημα; – Η πρωτοβουλία Ορατότης Μηδέν συνεχίζει να αγωνίζεται

Έχει εξήγηση η καθοδική κίνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Σχόλια Αγοράς

Έχει εξήγηση η καθοδική κίνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης
Πολιτική

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό
Πολιτική

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Αθήνα: Φεύγει ο Δακτύλιος, επιστρέφει η ελεύθερη κυκλοφορία από 25/7
Ειδήσεις

Αθήνα: Φεύγει ο Δακτύλιος, επιστρέφει η ελεύθερη κυκλοφορία από 25/7

Tάσος Ιορδανίδης: Νιώθω ασφάλεια κρατώντας ταπεινή στάση απέναντι στα πράγματα
Magazino

Tάσος Ιορδανίδης: Νιώθω ασφάλεια κρατώντας ταπεινή στάση απέναντι στα πράγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Business Facts
04/08/2026 - 07:25

10 Γυναίκες των οποίων οι εφευρέσεις απλοποίησαν τις δουλειές του σπιτιού

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Ειδήσεις
03/08/2026 - 23:08

ΗΠΑ: Νέα δικαστική προσφυγή κατά των δασμών Τραμπ από 25 Πολιτείες

Magazino
03/08/2026 - 23:00

Park Your Cinema στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δωρεάν ταινίες για μικρούς και μεγάλους στο Ξέφωτο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:30

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:00

Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ