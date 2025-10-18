Monster: Μήπως η νέα ανθολογία του Ryan Murphy χάνει την ουσία;

Η true crime ανθολογία του Ryan Murphy επιστρέφει, με το “Monster: The Ed Gain Story”, ακόμη μια σειρά που μοιάζει να ενδιαφέρεται περισσότερο για το θέαμα παρά για τα θύματα.

Μπορεί σε κάποιους το όνομα του να μη χτυπάει κάποιο καμπανάκι, όμως όλοι μπορούμε να αναφέρουμε μερικές από τις δημιουργίες του. Η ξεκαρδιστική musical σειρά Glee, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα. Το American Horror Story, που για αρκετές σεζόν βασίλευε στο Tumblr, αποκτώντας ένα φανατικό cult κοινό — με τη φράση “normal people scare me”, γραμμένη με τη χαρακτηριστική γραμματοσειρά της σειράς, να γίνεται παντού σύνθημα ή το Scream Queens, που έφερε πίσω το camp στις σειρές με ένα all-star καστ.

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