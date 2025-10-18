Monster: Μήπως η νέα ανθολογία του Ryan Murphy χάνει την ουσία;

Μπορεί σε κάποιους το όνομα του να μη χτυπάει κάποιο καμπανάκι, όμως όλοι μπορούμε να αναφέρουμε μερικές από τις δημιουργίες του. Η ξεκαρδιστική musical σειρά Glee, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα. Το American Horror Story, που για αρκετές σεζόν βασίλευε στο Tumblr, αποκτώντας ένα φανατικό cult κοινό — με τη φράση “normal people scare me”, γραμμένη με τη χαρακτηριστική γραμματοσειρά της σειράς, να γίνεται παντού σύνθημα ή το Scream Queens, που έφερε πίσω το camp στις σειρές με ένα all-star καστ.
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