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O Juergen Teller σε προσκαλεί να κοιτάξεις, να νιώσεις, να ονειρευτείς
O Juegren Tller & η Αφροδίτη Παναγιωτάκου ©Andreas Simopoulos
Magazino
07:00 - 22 Οκτ 2025

O Juergen Teller σε προσκαλεί να κοιτάξεις, να νιώσεις, να ονειρευτείς

Reporter.gr Newsroom
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Η νέα αναδρομική έκθεση του Juergen Teller με τίτλο “you are invited” φέρνει στην Ελλάδα και στον καινούργιο χώρο της Στέγης – Onassis Ready – τη γοητευτικά εκκεντρική δουλειά ενός από τους πιο ενδιαφέροντες φωτογράφους της μόδας – και όχι μόνο.

Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, λέει με ενθουσιασμό τη φράση «Onassis Ready is ready» στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (17/10), στον ολοκαίνουργιο χώρο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στην «πάλαι ποτέ βιομηχανική περιοχή της Αθήνας», στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Τα παιχνίδια με τις λέξεις φαίνεται να ταιριάζουν απόλυτα με το ύφος της Στέγης και τον πραγματικό της στόχο, αυτόν που θέλει να επικοινωνεί – οπότε, κάπως έτσι, ένας τρομερά προσεγμένος, ανανεωμένος, καινούριος χώρος με απύθμενες προοπτικές άνοιξε τις πόρτες του. Το Onassis Ready, όπως λέγεται αυτός ο νέος χώρος, εμφανίζεται στα πολιτιστικά πράγματα της πόλης ως «μία νέα αρχή» μόλις 15 χρόνια μετά την ίδρυση της Onassis Stegi και, για αυτές τις πρώτες συστάσεις με το κοινό, φέρνει στην Ελλάδα – για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση – τη δουλειά και τις ιδέες του «πολύ φωναχτού και πολύ διαφορετικού», όπως τον έχει χαρακτηρίσει η Washington Post, Γερμανού φωτογράφου Juergen Teller.

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