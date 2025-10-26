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Boots: Αυτή είναι η σειρά που εκνεύρισε το Πεντάγωνο
Magazino
09:22 - 26 Οκτ 2025

Boots: Αυτή είναι η σειρά που εκνεύρισε το Πεντάγωνο

Reporter.gr Newsroom
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Μια νέα σειρά του Netflix για την στρατιωτική εκπαίδευση των πεζοναυτών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Πεντάγωνο. Τι πρέπει να ξέρεις για το Boots;

Πριν από λίγες μέρες, το Netflix κυκλοφόρησε το Boots, μια νέα σειρά με πρωταγωνιστή έναν closeted γκέι έφηβο, που μαζί με τον στρέιτ κολλητό του αποφασίζουν να εκπαιδευτούν για να μπουν στους πεζοναύτες. Το catch;

Η σειρά διαδραματίζεται το 1990, μια εποχή που η ομοφυλοφιλία στον στρατό όχι μόνο κατακρινόταν, αλλά απαγορευόταν και διά νόμου. Κι ενώ η σειρά φωτίζει αυτή τη πλευρά της αμερικανικής ιστορίας, τελικά κατακρίθηκε… από το ίδιο το Πεντάγωνο. Γιατί άραγε;

Μια ιστορική αναδρομή

Ας ξεκινήσουμε με ένα σύντομο ιστορικό ταξίδι. Για πολλά χρόνια, παρά τον νόμο, πολλά queer άτομα κατατάσσονταν στον στρατό. Μέχρι το 1993, όμως, έπρεπε να είναι υπερβολικά προσεκτικά: κάθε λάθος λέξη ή βλέμμα μπορούσε να τους κοστίσει όχι μόνο την καριέρα τους, αλλά και την ίδια τους τη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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