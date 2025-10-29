Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση εκπροσώπου Neuropublic: Αποκαλύφθηκε η εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο

«Από την κατάθεση της εκπροσώπου της Neuropublic ΑΕ, Ρόζας Γαργαλάκου, «αναδείχθηκαν εκ νέου κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού, τη δράση του τεχνικού συμβούλου και τις ευθύνες του συμβούλου και των διοικήσεων στη διαχείριση των στοιχείων των παραγωγών», υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα κατηγόρησαν την κ. Γαργαλάκου ότι «απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ πώς ήταν δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος να μην έχει αντιληφθεί ότι δημόσια βοσκοτόπια δηλώνονταν τον επόμενο χρόνο από ιδιώτες, παρά το γεγονός ότι διαχειριζόταν όλα τα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η κ. Γαργαλάκου απάντησε ότι το χαρτογραφικό υπόβαθρο το παραδίδει στην εταιρία ο ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει εμπλοκή ο τεχνικός σύμβουλος με την δημιουργία του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και άλλοι είχαν πρόσβαση. Η κ. Γαργαλάκου δήλωσε πως η εταιρία ενημέρωσε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα με επιστολή της για κατακόρυφη αύξηση ζώων και ταυτόχρονη μείωση βοσκοτοπίων, χωρίς όμως να εξηγήσει γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχες επιστολές προς τους υπόλοιπους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν και μετά που υπήρχαν οι ίδιες μεγάλες αλλαγές στις εκτάσεις ιδιωτικών βοσκοτόπων και τα δηλούμενα ζώα», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν: «Σχετικά με την εμπλοκή του τεχνικού συμβούλου στο σκάνδαλο, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκαν σε διάλογο δικογραφίας στον οποίο συνομιλούν ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Μελάς με παραγωγό, που φαίνεται ότι συνεννοούνται για “αλλαγές” σε δηλώσεις παραγωγών, τις οποίες θα τακτοποιούσε υπάλληλος του τεχνικού συμβούλου. Η ερώτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ρ. Γαργαλάκου η οποία δήλωσε πως δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων δοσοληψιών και θεωρεί ότι κανένας υπάλληλος της εταιρίας δεν εμπλέκεται σε τέτοιες συνομιλίες και συναλλαγές, παρά το γεγονός ότι αναγνώστηκε συγκεκριμένο απόσπασμα από τις νόμιμες επισυνδέσεις».

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ακόμα ότι, «η κ. Γαργαλάκου δεν κατάφερε να δώσει πειστικές απαντήσεις για την καταγγελία προς την Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αποδεικνύει το απόλυτα διάτρητο σύστημα φύλαξης των στοιχείων των παραγωγών, ενώ για το γεγονός ότι στοιχεία παραγωγών και λίστες πληρωμών διέρρεαν σε αρχεία pdf κλπ, “ένιψε τας χείρας της”, αναφέροντας πως κάτι τέτοιο αν έχει συμβεί είναι “τουλάχιστον αδιανόητο” και πως αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Στο ερώτημα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που επισημαίνει ότι υπήρχε επί χρόνια εξάρτηση διοικήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο, δήλωσε αναρμόδια να απαντήσει και ότι για ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα από ΟΠΕΚΕΠΕ είναι “δουλειά του κράτους να τα λύσει”», σημείωσαν οι πηγές ΠΑΣΟΚ και κατέληξαν: «Για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών 2024-2025 και την απόγνωση του αγροτικού κόσμου, η κ. Γαργαλάκου δηλώνει πως οποιαδήποτε ενέργεια έχει ζητηθεί από την εταιρία έχει ολοκληρωθεί εντός των καταληκτικών ημερομηνιών και πως δε γνωρίζει “αν φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή το υπουργείο αλλά σίγουρα δεν είναι ευθύνη της εταιρίας” και ως εκ τούτου δεν τοποθετήθηκε για την ουσία των καθυστερήσεων πληρωμών και τι συνετέλεσε σε αυτό».