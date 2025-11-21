ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λεφτέρ - Ένας Έλληνας στην κορυφή του τουρκικού ποδοσφαίρου
Magazino
08:28 - 21 Νοε 2025

Λεφτέρ - Ένας Έλληνας στην κορυφή του τουρκικού ποδοσφαίρου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Λεφτέρ, Λευτέρης Αντωνιάδης ή Κιουτσουκαντωνιάδης, «Καθηγητής» ή στα τουρκικά «Ordinaryüs». Έτσι ήταν γνωστός ο μικρόσωμος Έλληνας ποδοσφαιριστής (κιουτσούκ σημαίνει μικρός) που μεσουράνησε στο τουρκικό ποδόσφαιρο τη δεκαετία του '50 και μέχρι σήμερα παραμένει ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στην Τουρκία.

Με αφορμή την ταινία για τον Λεφτέρ που έχει γίνει viral στο Netflix, ένα αφιέρωμα του ελληνικού και τουρκικού προγράμματος της DW για τον Λευτέρη Αντωνιάδη, τον Έλληνα που έγραψε ιστορία στο τουρκικό ποδόσφαιρο.

Ακόμη και σήμερα στην Τουρκία δεν υπάρχει ποδοσφαιρόφιλος που δεν ξέρει τον Λεφτέρ. Είναι κάτι σαν τον Πελέ της Τουρκίας ή με σημερινούς όρους θα μπορούσε να πει κανείς ένας σούπερ σταρ σαν τον Ρονάλντο ή τον Μέσι.

Ένα άγαλμα έξω από το στάδιο της Φενέρμπαχτσε, της ομάδας στην οποία αγωνίστηκε για πολλά χρόνια και αγάπησε όσο καμία άλλη, θυμίζει στους νεότερους τη θαυμαστή πορεία του στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Την πορεία ενός Έλληνα της Πόλης, που ποτέ δεν προκάλεσε με τη στάση του εντός και εκτός γηπέδου, αλλά και που ποτέ δεν έχασε την ταυτότητά του. Ποιος ήταν όμως ο Λεφτέρ;

Ο Λευτέρης Αντωνιάδης γεννήθηκε στην Πρίγκηπο το 1925 από οικογένεια Ελλήνων της Πόλης. Από μικρό παιδί έπαιζε στις αλάνες του νησιού ξυπόλητος ποδόσφαιρο, όπως θυμούνται ακόμη σήμερα οι λιγοστοί γηραιοί κάτοικοι του νησιού. Δεν πήγε σχολείο, αλλά η κλίση του από πολύ νωρίς ήταν μία: στο ποδόσφαιρο.

Ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά στην Ταξίμ Σπορ και ο αδερφός του στην Μπεγιόγλου Σπορ, δύο ιστορικές ομάδες της Κωνσταντινούπολης με παίκτες Αρμένιους, Έλληνες, Εβραίους και Τούρκους. Σύντομα όμως ο Λεφτέρ ξεχώρισε και πήρε μεταγραφή στη Φενέρμπαχτσε, με την οποία και ταύτισε το όνομά του.

Μέχρι σήμερα είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της Φενέρμπαχτσε όλων των εποχών, πήρε μαζί της πρωταθλήματα και κύπελλα, έγραψε τη δική του μοναδική ιστορία με τη φανέλα της. Αντίστοιχη ιστορία έγραψε και στην Εθνική Τουρκίας, με την οποία έπαιξε σε 46 αγώνες και 9 φορές ήταν αρχηγός της. Παρά τη θεαματική καριέρα του, μέχρι το τέλος της ζωής του κράτησε χαμηλούς τόνους, αποτραβηγμένος στο αγαπημένο του νησί, την Πρίγκηπο.

Σπάνια έδινε συνεντεύξεις, γιατί πίστευε ότι η δουλειά του ήταν εντός των ποδοσφαιρικών τερέν. Ίσως βέβαια να μην ήθελε να προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις με δηλώσεις του τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα.

Στα Σεπτεμβριανά, στο πογκρόμ της 6ης Σεπτεμβρίου του 1955 καταστράφηκε το σπίτι του, παρόλο που ο ίδιος ήταν τότε ο αδιαμφισβήτος σταρ της Φενέρμπαχτσε. Αυτό ήταν κάτι που τον βασάνιζε μέχρι τέλους, όπως λένε μαρτυρίες φίλων και συγγενών. Από την άλλη πλευρά, επειδή υπηρέτησε στον τουρκικό στρατό σε μια εποχή που ακόμη ήταν νωπές οι μνήμες της Μικρασιατικής Καταστροφής, φοβόταν ίσως να εκτίθεται στην Ελλάδα, επειδή πολλοί μπορεί να τον αποκαλούσαν προδότη.

Ο ίδιος πάντως στην ιδιωτική του ζωή, όπως λένε στενοί συγγενείς του, ήταν απόλυτα συμφιλιωμένος και με τις δύο του ταυτότητες. Λάτρευε τη «Φενέρ» με πάθος, όπως τον λάτρευαν και οι Τούρκοι οπαδοί της ομάδας. Με τον ελληνισμό της Πόλης αλλά και την Ελλάδα δεν έχασε ποτέ επαφή.

Πήγαινε στο ελληνικό καφενείο στην Πρίγκηπο, σπανιότερα στην ορθόδοξη εκκλησία αν και πίστευε βαθιά, ταξίδευε όποτε μπορούσε στην Αθήνα για να δει τις αδελφές του. Έπαιξε μάλιστα προς το τέλος της καριέρας του λίγο και στην ΑΕΚ, αλλά αναγκάστηκε σύντομα να σταματήσει λόγω τραυματισμών.

Πέθανε στις 13 Ιανουαρίου του 2012. Στην κηδεία του συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των τουρκικών ομάδων αλλά και κομμάτων. Όπως θυμούνται μέχρι σήμερα αθλητικογράφοι, ήταν μια σπάνια συμβολική στιγμή συμπόρευσης στην ταραγμένη τουρκική κοινωνία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 2% το 2027, με πληθωρισμό στα ύψη
Οικονομία

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 2% το 2027, με πληθωρισμό στα ύψη

O επιλεκτικός αναθεωρητισμός και το δίκαιο της θάλασσας
Άλλοι Αρθρογράφοι

O επιλεκτικός αναθεωρητισμός και το δίκαιο της θάλασσας

Τούρκος Πρέσβης: Μήνυμα προσέγγισης Ελλάδας–Τουρκίας στα Ποσειδώνια
Πολιτική

Τούρκος Πρέσβης: Μήνυμα προσέγγισης Ελλάδας–Τουρκίας στα Ποσειδώνια

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι
Ειδήσεις

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
03/06/2026 - 10:22

Αποστολάκη: Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης

Ειδήσεις
03/06/2026 - 10:21

Πειραιάς: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και αυξημένα μέτρα για την άφιξη του Crown Iris

Οικονομία
03/06/2026 - 10:18

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 2% το 2027, με πληθωρισμό στα ύψη

Ειδήσεις
03/06/2026 - 10:17

ΕΕ: Προειδοποιεί για απώλεια 560000 θέσεων εργασίας λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους

Ανεμοδείκτης
03/06/2026 - 10:17

Τα δεδομένα των τελευταίων εκλογών ως χρήσιμη υπενθύμιση

Πολιτική
03/06/2026 - 10:09

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρηση Μαντζουράνη λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή

Ναυτιλία
03/06/2026 - 10:01

Ελληνική σχεδίαση, εγχώρια ναυπήγηση: Ο νέος χάρτης των Eco Vessels από την Ελευσίνα έως τη Σύρο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 09:59

Οι ΗΠΑ προτείνουν δασμούς 10% ή 12,5% σε αγαθά από 60 οικονομίες

Αναλύσεις
03/06/2026 - 09:54

ΧΑ: Ο ΓΔ δεν κατάφερε την υπέρβαση - Μετατίθεται η «μάχη» των 2400 μονάδων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 09:49

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Τα «κλειδιά» της σεζόν και οι επενδύσεις άνω των €60 εκατ. στην Πάτρα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 09:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο για απάτη άνω των 2,5 εκατ. ευρώ - Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 09:29

Ασία: Σε ιστορικό υψηλό ο ιαπωνικός Nikkei παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Σχόλια Αγοράς
03/06/2026 - 09:10

Τα αποτελέσματα τριμήνου των εισηγμένων δίνουν ρυθμό στην αγορά - Ποια νούμερα προβληματίζουν

Ειδήσεις
03/06/2026 - 09:03

ifo: Το κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση

Πολιτική
03/06/2026 - 08:45

Πιερρακάκης: Το επόμενο αναπτυξιακό μέρισμα της Ευρώπης περνά από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Ειδήσεις
03/06/2026 - 08:43

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν σφοδρά πυρά στον Περσικό Κόλπο, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχειρία

Φορολογία
03/06/2026 - 08:29

Εφορία: Νέα προθεσμία για εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών - Ευκαιρία για μειώσεις στα πρόστιμα

Άλλοι Αρθρογράφοι
03/06/2026 - 08:21

O επιλεκτικός αναθεωρητισμός και το δίκαιο της θάλασσας

Ανεμοδείκτης
03/06/2026 - 08:05

Το ζήσαμε κι αυτό: Ανδρουλάκης, Άδωνις και Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι

Ειδήσεις
03/06/2026 - 08:02

Τραμπ και Νετανιάχου συγκρούονται για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν - Το παρασκήνιο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 07:58

Πληθαίνουν οι επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων, καθώς η προέλασή της στο πεδίο της μάχης έχει βαλτώσει

Υγεία
03/06/2026 - 07:32

Νικοτίνη και διατροφικές διαταραχές: Η αθέατη επιδημία στους εφήβους

Magazino
03/06/2026 - 07:20

AΦTER: Αυτό είναι το μεταμεσονύκτιο, εορταστικό μουσικό πρόγραμμα της Πειραιώς 260

Magazino
03/06/2026 - 06:56

Η 2η Μπιενάλε Κεραμικής στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:59

Κόστα σε Βόρεια Μακεδονία: «Μόνη οδός για την ένταξη στην ΕΕ η συνταγματική αλλαγή»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:45

Γερμανία: Νέο ιστορικό ρεκόρ φτώχειας – 13,3 εκατ. πολίτες στο όριο, εκρηκτική αύξηση ανισοτήτων

Πολιτική
02/06/2026 - 23:30

Πλεύρης: Εάν αποτύχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης θα πάμε σε πιο σκληρές πολιτικές ως Ευρώπη

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 23:23

Wall σε νέα ρεκόρ: Άλμα Dow και ιστορικό κλείσιμο S&P 500 πάνω από τις 7.600 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 23:20

Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards

Πολιτική
02/06/2026 - 23:15

Τούρκος Πρέσβης: Μήνυμα προσέγγισης Ελλάδας–Τουρκίας στα Ποσειδώνια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ