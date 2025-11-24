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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 22,3% των θεατών το θεατρικό έτος 2023-2024
Magazino
12:23 - 24 Νοε 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 22,3% των θεατών το θεατρικό έτος 2023-2024

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Δευτέρα (24/11) τα στοιχεία της Έρευνας Κίνησης Κρατικών - Δημοτικών Θεάτρων και Ορχηστρών του θεατρικού έτους 2023-2024 . 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, παρατηρούνται τα εξής:

• Η δραστηριότητα των κρατικών - δημοτικών θεάτρων και ορχηστρών ανήλθε σε 2.756 έργα, σε 6.698 παραστάσεις και σε 2.891.185 θεατές, σημειώνοντας αύξηση κατά 22,3% στον αριθμό των έργων, κατά 27,8% στον αριθμό των παραστάσεων και κατά 21,2% στον αριθμό των θεατών σε σύγκριση με το θεατρικό έτος 2022-2023.

• Κατά τη χειμερινή περίοδο, ο μεγαλύτερος αριθμός θεατών καταγράφηκε στις συναυλίες (313.005), στην κατηγορία «άλλο είδος» (205.285) και στο παιδικό θέατρο (204.255), ενώ κατά τη θερινή περίοδο, ο μεγαλύτερος αριθμός θεατών καταγράφηκε στις συναυλίες (559.054), στην κατηγορία «άλλο είδος» (206.897) και στο αρχαίο δράμα (200.233).

• Οι συνολικές επιχορηγήσεις τις οποίες έλαβαν τα κρατικά και τα δημοτικά θέατρα και οι ορχήστρες, ανήλθαν σε 64.751.727 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2023.

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