ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σημαντική Άνοδος στη Χρήση Βιβλιοθηκών και Ψηφιακών Πηγών το 2024
Pexels/Tima Miroshnichenko
Magazino
12:56 - 09 Δεκ 2025

Σημαντική Άνοδος στη Χρήση Βιβλιοθηκών και Ψηφιακών Πηγών το 2024

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Τρίτη (9/12) τα στοιχεία της Έρευνας Βιβλιοθηκών της Ελλάδος (εκτός των σχολικών) για το έτος 2024. Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2024 προκύπτει ότι:

▪ Ο αριθμός των βιβλιοθηκών, ανήλθε σε 338, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Εθνική Βιβλιοθήκη, 38 δημόσιες βιβλιοθήκες, 137 δημοτικές βιβλιοθήκες και 162 βιβλιοθήκες νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή άλλης νομικής μορφής. Αναφορικά με το είδος των βιβλιοθηκών, οι 206 είναι γενικές βιβλιοθήκες και οι 132 είναι ειδικές βιβλιοθήκες. Tο σύνολο των παραρτημάτων των βιβλιοθηκών είναι 183 και των κινητών μονάδων 35.

▪ Κατά τη σύγκριση του έτους 2024 με το 2022 παρατηρείται αύξηση κατά 4,3% στον αριθμό των αναγνωστών - επισκεπτών, κατά 5,7% στον αριθμό των δανεισθέντων βιβλίων, ενώ μείωση κατά 0,6% παρατηρείται στον δανεισμό βιβλίων για εξωτερική χρήση. Αύξηση κατά 21,2% παρατηρείται στον αριθμό προσβάσεων χρηστών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και κατά 14,3% στον αριθμό προσβάσεων χρηστών στις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών

▪ Όσον αφορά στις συλλογές βιβλίων, περιοδικών και χειρογράφων, κατά τη σύγκριση του έτους 2024 με το 2022 παρουσιάζεται μείωση κατά 5,2% στους τίτλους και κατά 2,6% στους τόμους των βιβλίων, αύξηση κατά 3,0% στους τίτλους και μείωση κατά 26,3% στους τόμους των περιοδικών, καθώς και μείωση κατά 1,3% στους τίτλους και κατά 1,0% στους τόμους των χειρογράφων

▪ Αναφορικά με το απασχολούμενο προσωπικό στις βιβλιοθήκες, κατά τη σύγκριση του έτους 2024 προς το 2022 εμφανίζεται μείωση κατά 3,0% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες. Ειδικότερα, ο αριθμός των βιβλιοθηκονόμων με ειδικές σπουδές στον κλάδο, εμφανίζει μείωση κατά 5,0%, ενώ ο αριθμός του λοιπού προσωπικού με βιβλιοθηκονομική εμπειρία, κατά 1,3%. Τέλος, μείωση κατά 0,4% εμφανίζει ο αριθμός των άλλων υπαλλήλων

grafima_5_6a990.JPG

grafima_2_vivlia_855e5.JPG

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά σε επταώροφο κτίριο εταιρείας Drones στην Τζακάρτα: Τουλάχιστον 22 νεκροί και δεκάδες εγκλωβισμένοι
Ειδήσεις

Φωτιά σε επταώροφο κτίριο εταιρείας Drones στην Τζακάρτα: Τουλάχιστον 22 νεκροί και δεκάδες εγκλωβισμένοι

Καλύβια: Σχέδιο δολοφονίας απέτρεψε το ελληνικό FBI - Μια σύλληψη
Ειδήσεις

Καλύβια: Σχέδιο δολοφονίας απέτρεψε το ελληνικό FBI - Μια σύλληψη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών
Οικονομία

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αφήνει πίσω της μία χώρα ακριβότερη και δημογραφικά αδύναμη
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αφήνει πίσω της μία χώρα ακριβότερη και δημογραφικά αδύναμη

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Απρίλιο
Ναυτιλία

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Απρίλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ