Σημαντική Άνοδος στη Χρήση Βιβλιοθηκών και Ψηφιακών Πηγών το 2024

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Τρίτη (9/12) τα στοιχεία της Έρευνας Βιβλιοθηκών της Ελλάδος (εκτός των σχολικών) για το έτος 2024. Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2024 προκύπτει ότι:

▪ Ο αριθμός των βιβλιοθηκών, ανήλθε σε 338, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Εθνική Βιβλιοθήκη, 38 δημόσιες βιβλιοθήκες, 137 δημοτικές βιβλιοθήκες και 162 βιβλιοθήκες νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή άλλης νομικής μορφής. Αναφορικά με το είδος των βιβλιοθηκών, οι 206 είναι γενικές βιβλιοθήκες και οι 132 είναι ειδικές βιβλιοθήκες. Tο σύνολο των παραρτημάτων των βιβλιοθηκών είναι 183 και των κινητών μονάδων 35.

▪ Κατά τη σύγκριση του έτους 2024 με το 2022 παρατηρείται αύξηση κατά 4,3% στον αριθμό των αναγνωστών - επισκεπτών, κατά 5,7% στον αριθμό των δανεισθέντων βιβλίων, ενώ μείωση κατά 0,6% παρατηρείται στον δανεισμό βιβλίων για εξωτερική χρήση. Αύξηση κατά 21,2% παρατηρείται στον αριθμό προσβάσεων χρηστών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και κατά 14,3% στον αριθμό προσβάσεων χρηστών στις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών

▪ Όσον αφορά στις συλλογές βιβλίων, περιοδικών και χειρογράφων, κατά τη σύγκριση του έτους 2024 με το 2022 παρουσιάζεται μείωση κατά 5,2% στους τίτλους και κατά 2,6% στους τόμους των βιβλίων, αύξηση κατά 3,0% στους τίτλους και μείωση κατά 26,3% στους τόμους των περιοδικών, καθώς και μείωση κατά 1,3% στους τίτλους και κατά 1,0% στους τόμους των χειρογράφων

▪ Αναφορικά με το απασχολούμενο προσωπικό στις βιβλιοθήκες, κατά τη σύγκριση του έτους 2024 προς το 2022 εμφανίζεται μείωση κατά 3,0% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες. Ειδικότερα, ο αριθμός των βιβλιοθηκονόμων με ειδικές σπουδές στον κλάδο, εμφανίζει μείωση κατά 5,0%, ενώ ο αριθμός του λοιπού προσωπικού με βιβλιοθηκονομική εμπειρία, κατά 1,3%. Τέλος, μείωση κατά 0,4% εμφανίζει ο αριθμός των άλλων υπαλλήλων