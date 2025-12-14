Στο πνεύμα των ημερών: Μικρός οδηγός για τη «μεγάλη μουσική»

Σε λαμπρές αίθουσες συναυλιών αλλά και σε ολόφωτες εκκλησίες, την περίοδο των εορτών η «μεγάλη μουσική» έχει την τιμητική της, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου. Ένας μικρός οδηγός για να επιλέξετε μέσα από μια πληθώρα εξαιρετικών ερμηνειών.

Από τον Μπαχ μέχρι τον Σοστακόβιτς και από τον Γιόχαν Στράους μέχρι τον… Θεόφραστο Σακελλαρίδη, η προσφορά «λόγιας» μουσικής, αυτής που με μια κουβέντα λέμε «κλασική», την περίοδο των εορτών αυξάνεται και προσαρμόζεται στο «πνεύμα των ημερών». Δεκάδες συναυλίες που δίνουν ελληνικά και διεθνή μουσικά σύνολα, τα οποία εμφανίζονται σε καθιερωμένες αλλά και σε λιγότερο συμβατικές αίθουσες συναυλιών, καλύπτουν κάθε μουσικό γούστο, ακόμα και του πιο απαιτητικού μουσικόφιλου. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr