Η ελληνική κουζίνα «πρωταγωνιστεί» στο Greek Sunday του Papagalos

Το εστιατόριο Papagalos προσκαλεί το κοινό σε ένα ξεχωριστό Greek Sunday, μια -καθιερωμένη πλέον - εβδομαδιαία γαστρονομική εμπειρία αφιερωμένη στην ελληνική κουζίνα, την παράδοση και τη χαλαρή κυριακάτικη απόλαυση.

Και αυτή την Κυριακή, ο χώρος του Papagalos μεταμορφώνεται σε ένα αυθεντικό ελληνικό τραπέζι, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κλασικές και σύγχρονες ελληνικές γεύσεις, εμπνευσμένες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον.

Το μενού ξεκινά με μια αποδομημένη σπανακόπιτα για σαλάτα και συνεχίζει με ένα σύνολο ορεκτικών που «αγκαλιάζει» την ελληνική παράδοση: μους ταραμά γαρίδας, τρυφερό χταποδάκι με φάβα και ένα διαφορετικό κεμπάπ ψαριού. Το γεύμα απογειώνεται με το φιλέτο σφυρίδας φρικασέ για κυρίως πιάτο, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών και την αυθεντικότητα της γεύσης.

Τέλος, η εμπειρία ολοκληρώνεται με λεμονόπιτα συνοδευόμενη από παγωτό μαστίχα και τρίμμα μαρέγκας, αφήνοντας μια γλυκιά επίγευση, όπως κάθε σωστή ελληνική Κυριακή.

Το Greek Sunday απευθύνεται τόσο σε λάτρεις της ελληνικής κουζίνας όσο και σε όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξόδου, ιδανική για οικογένειες, παρέες και φίλους. Η φιλοσοφία της ημέρας βασίζεται στο μοίρασμα και τη χαλαρή απόλαυση του φαγητού, όπως ακριβώς σε ένα ελληνικό κυριακάτικο τραπέζι.