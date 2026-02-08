Δήμος Αθηναίων: Αποκριάτικο ξεφάντωμα με 65 εκδηλώσεις σε 50 σημεία της πρωτεύουσας

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα γιορτάζει τις Απόκριες με ένα πλούσιο πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και κυρίως στους μικρούς καρναβαλιστές. Από την Κυψέλη έως τα Πετράλωνα και από το Ζάππειο έως την Πλατεία Κοτζιά, 65 εκδηλώσεις σε 50 διαφορετικά σημεία, μάς περιμένουν να διασκεδάσουμε, να βρεθούμε ξανά μαζί και να πάρουμε μια ανάσα από την καθημερινότητα. Πάρτι σε όλες τις γειτονιές της πόλης, εκπαιδευτικές δράσεις για τα παιδιά, συναυλίες, μουσική, χορός και δράσεις με έντονο άρωμα παράδοσης. Σας καλούμε να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση».
