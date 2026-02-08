Δήμος Αθηναίων: Αποκριάτικο ξεφάντωμα με 65 εκδηλώσεις σε 50 σημεία της πρωτεύουσας

Η γεμάτη κέφι και ρυθμό Αθηναϊκή Αποκριά έρχεται και φέτος για να παρασύρει τις γειτονιές της πόλης στον παλμό του καρναβαλιού, με το παραδοσιακό γαϊτανάκι της να απλώνεται σε πλατείες, δρόμους και χώρους πολιτισμού στις επτά δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, να γίνουν μέρος της πολύχρωμης γιορτής. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων, που επιμελείται ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), θα διαρκέσει έως τις 23 Φεβρουαρίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα γιορτάζει τις Απόκριες με ένα πλούσιο πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και κυρίως στους μικρούς καρναβαλιστές. Από την Κυψέλη έως τα Πετράλωνα και από το Ζάππειο έως την Πλατεία Κοτζιά, 65 εκδηλώσεις σε 50 διαφορετικά σημεία, μάς περιμένουν να διασκεδάσουμε, να βρεθούμε ξανά μαζί και να πάρουμε μια ανάσα από την καθημερινότητα. Πάρτι σε όλες τις γειτονιές της πόλης, εκπαιδευτικές δράσεις για τα παιδιά, συναυλίες, μουσική, χορός και δράσεις με έντονο άρωμα παράδοσης. Σας καλούμε να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση».