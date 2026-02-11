ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι πιο απίθανοι μασκαράδες πλημμυρίζουν το Ζάππειο! | Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Magazino
14:41 - 11 Φεβ 2026

Οι πιο απίθανοι μασκαράδες πλημμυρίζουν το Ζάππειο! | Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στις 11:00, ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί τα παιδιά στη μεγαλύτερη αποκριάτικη γιορτή, στο Ζάππειο. Το καθιερωμένο ραντεβού τους με τη χαρά του αθηναϊκού καρναβαλιού πλησιάζει και οι μικροί μασκαράδες προετοιμάζονται να αναλάβουν δράση σκορπίζοντας το ρυθμό, το κέφι και τη ζωντάνια τους στο κέντρο της πόλης.

Ο προαύλιος χώρος του Ζαππείου μεταμορφώνεται στο σκηνικό της πιο πολύχρωμης υπαίθριας γιορτής «Το καρναβάλι του κόσμου» με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που συνδυάζουν το παιχνίδι, την παράδοση και την ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.

Μουσική, χορός, ξυλοπόδαροι, καρναβαλικά παιχνίδια, face painting, μπαλονοκατασκευές, κινέζικος δράκος, άφθονη σερπαντίνα και πολλές εκπλήξεις συνθέτουν το παζλ της φετινής γιορτής, την οποία θα «ντύσει» με τις μελωδίες της η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.

Το «Καρναβάλι του κόσμου» έρχεται στην καρδιά της Αθήνας με πρωταγωνιστές τους μικρούς μας φίλους, για να τους ταξιδέψει στην πιο μαγευτική αποκριάτικη περιπέτεια. Μη λείψεις κανείς!

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Bank of America: Οι επενδυτές βάζουν ξανά χρήμα στις αναδυόμενες αγορές
Επιχειρήσεις

Bank of America: Οι επενδυτές βάζουν ξανά χρήμα στις αναδυόμενες αγορές

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν και τη μείωση των αποθεμάτων αργού
Εμπορεύματα

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν και τη μείωση των αποθεμάτων αργού

Η Celestyal ανακοινώνει νέες κρουαζιέρες για τη Ντόχα και το Άμπου Ντάμπι για το 2026
Ναυτιλία

Η Celestyal ανακοινώνει νέες κρουαζιέρες για τη Ντόχα και το Άμπου Ντάμπι για το 2026

Εννέα νέα δεξαμενόπλοια παρήγγειλε η Dynacom του Γ. Προκοπίου
Ναυτιλία

Εννέα νέα δεξαμενόπλοια παρήγγειλε η Dynacom του Γ. Προκοπίου

Πώς διαχειρίζεται η Ισπανία την ασφάλεια στα τρένα: Το πολιτικό κλίμα και η επόμενη μέρα μετά τα δυστυχήματα
Ειδήσεις

Πώς διαχειρίζεται η Ισπανία την ασφάλεια στα τρένα: Το πολιτικό κλίμα και η επόμενη μέρα μετά τα δυστυχήματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επαναλειτουργεί η στάση «Ζάππειο» του Τραμ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Επαναλειτουργεί η στάση «Ζάππειο» του Τραμ

ΕΟΕ: Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Ειδήσεις

ΕΟΕ: Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες πλημμυρίζουν το Ζάππειο!
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες πλημμυρίζουν το Ζάππειο!

Δήμος Αθηναίων: Αποκριάτικο ξεφάντωμα με 65 εκδηλώσεις σε 50 σημεία της πρωτεύουσας
Magazino

Δήμος Αθηναίων: Αποκριάτικο ξεφάντωμα με 65 εκδηλώσεις σε 50 σημεία της πρωτεύουσας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:35

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:31

Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Ομόλογα
19/05/2026 - 15:31

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Πολιτική
19/05/2026 - 15:26

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:22

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:19

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:07

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ

Magazino
19/05/2026 - 15:00

Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 14:47

Geely EX5: Το ηλεκτρικό D-SUV που επιλέγουν οι Έλληνες οδηγοί

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 14:42

Το «λυσάρι» της Άννας για την γραμμή του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:41

Ταμείο $1,776 δισ.: Αποζημιώσεις για «πολιτική στοχοποίηση» και νέο μέτωπο σύγκρουσης Τραμπ με τους θεσμούς

Νομίσματα
19/05/2026 - 14:39

Χαμηλές «πτήσεις» και νευρικότητα στα crypto: Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 14:38

Οι «Συγκάτοικοι» από την Protergia: Η αξία της ενέργειας όταν αυτή προσαρμόζεται πραγματικά στον άνθρωπο

Πολιτική
19/05/2026 - 14:32

Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα ετοιμάζεται για «θερμό επεισόδιο»

Εμπορεύματα
19/05/2026 - 14:28

Πτωτικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά την «αναβολή» του αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:13

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Προληπτικές εκκενώσεις - Σύσταση για κλειστά παράθυρα

Πολιτική
19/05/2026 - 14:04

Νατσιός: «Σχολική εκδρομή» το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά το μέλλον είναι άδηλο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 13:53

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

Οικονομία
19/05/2026 - 13:52

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

Εργασιακά
19/05/2026 - 13:48

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:46

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 13:45

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Υγεία
19/05/2026 - 13:39

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Οικονομία
19/05/2026 - 13:33

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:15

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
19/05/2026 - 13:11

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

Αναλύσεις
19/05/2026 - 13:07

Citi για ΔΕΗ: Στο «τεστ τιμολόγησης» η ΑΜΚ των €4 δισ. – Ισχυρή σύσταση αγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ