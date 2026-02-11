Bank of America: Οι επενδυτές βάζουν ξανά χρήμα στις αναδυόμενες αγορές

Παρότι ένα τόσο ισχυρό κύμα αισιοδοξίας θα μπορούσε να αυξήσει την πιθανότητα βραχυπρόθεσμης διόρθωσης, η στρατηγική της BofA Global Research παραμένει θετική για το σύνολο των αναδυόμενων αγορών και ειδικότερα για τις μετοχές της EEMEA το 2026. Ο βασικός καταλύτης είναι η εκτίμηση για περαιτέρω αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ, σε συνδυασμό με ένα σχετικά ευνοϊκό περιφερειακό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σε επίπεδο τοποθετήσεων, ο κλάδος της καταναλωτικής διακριτικής δαπάνης (consumer discretionary) παραμένει η βασική υπερεπένδυση (overweight) στην EEMEA, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (utilities) αποτελούν τον κύριο υποεπενδυμένο κλάδο (underweight). Σε επίπεδο ευρύτερων αναδυόμενων αγορών, η τεχνολογία διατηρεί την ισχυρότερη υπερεπένδυση, ενώ οι υπηρεσίες επικοινωνίας εμφανίζουν τις μεγαλύτερες υποεπενδύσεις.

Ροές κεφαλαίων: Μετοχές έναντι Ομολόγων

Τα σωρευτικά στοιχεία ροών από το 2014 έως το 2026 δείχνουν ότι οι εισροές προς το χρέος (ομόλογα) της EEMEA παραμένουν διαχρονικά υψηλότερες από εκείνες προς τις μετοχές. Το «χάσμα» μεταξύ ομολόγων και μετοχών έχει σταθεροποιηθεί από το 2023, ωστόσο το 2026 αρχίζει εκ νέου να διευρύνεται.

Τα στοιχεία ροών προέρχονται από τις κατηγορίες «all bonds» και «all equity» της EPFR και καλύπτουν κεφάλαια συνολικού ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων (ομόλογα) και 4,2 τρισ. δολαρίων (μετοχές). Στην ανάλυση περιλαμβάνονται όλες οι χώρες της EEMEA που συμμετέχουν σε τουλάχιστον έναν από τους δείκτες GBI-EM, EMBI ή MSCI EM.

FOMO & JOMO: Τοποθετήσεις σε επίπεδο μετοχών

Η ανάλυση τοποθετήσεων σε επίπεδο μετοχών καταγράφει δύο βασικές κατηγορίες:

FOMO (Fear Of Missing Out) : Μετοχές με σύσταση «Buy» από τους θεμελιώδεις αναλυτές της BofA, αλλά με χαμηλή επενδυτική τοποθέτηση από τα κεφάλαια.

JOMO (Joy Of Missing Out): Μετοχές με σύσταση «Underperform», αλλά με υψηλή συγκέντρωση θέσεων στα χαρτοφυλάκια.

Κορυφαίες FOMO μετοχές (MSCI benchmarked)

Aramco

QNB

STC

e&

Alinma Bank

Εκτός δείκτη (non-benchmarked), υψηλή κατάταξη εμφανίζουν οι PureHealth, Fertiglobe PLC και Spar Group Limited.

Κορυφαίες JOMO μετοχές (MSCI benchmarked)

OTP

Nedbank

Old Mutual Ltd

Standard Bank

Kumba

Η κατάταξη βασίζεται στο ποσοστό των GEM funds που κατέχουν κάθε μετοχή, καθώς και στη σχετική υπερεπένδυση ή υποεπένδυση έναντι του δείκτη MSCI EEMEA. Για τις μετοχές που δεν συμμετέχουν στον δείκτη, η ανάλυση επικεντρώνεται στο ποσοστό συμμετοχής των διεθνών αναδυόμενων κεφαλαίων.

Παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις στα εμπορεύματα, οι ροές κεφαλαίων προς την EEMEA παραμένουν ανθεκτικές. Η στρατηγική στάση παραμένει θετική για το 2026, με την προσδοκία περαιτέρω αποδυνάμωσης του δολαρίου να λειτουργεί υποστηρικτικά για τις αγορές της περιοχής. Ωστόσο, η ένταση των εισροών αυξάνει την πιθανότητα βραχυπρόθεσμης τεχνικής διόρθωσης, ιδίως σε μετοχές με έντονο συνωστισμό θέσεων.