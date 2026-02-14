Λούβρο: Ζημιές στην πτέρυγα Denon από διαρροή νερού

Η πτέρυγα Denon του Μουσείου του Λούβρου, όπου εκτίθενται τα πιο πολύτιμα έργα ζωγραφικής, υπέστη ζημιά από διαρροή νερού το βράδυ της Πέμπτης (12/2).

Η διαρροή σημειώθηκε στην αίθουσα 707, όπου εκτίθενται σημαντικά έργα του Γάλλου ζωγράφου του 19ου αιώνα Τσαρλς Μενιέ και του Ιταλού καλλιτέχνη του 16ου αιώνα Μπερναρντίνο Λουίνι.

Ο χώρος όπου βρίσκεται η διάσημη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι δεν επηρεάστηκε, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λούβρου, ο οποίος μάλιστα, ανέφερε ότι η διαρροή νερού σταμάτησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2) και ότι η πτέρυγα θα ξανανοίξει σύντομα.

Βέβαια, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής δεν υπήρχε συγκεκριμένη εκτίμηση για τις ζημιές.

