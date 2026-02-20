Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας: Από την πρόληψη στην εξάλειψη της νόσου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως αιτία θανάτου έως το 2030.

Το 1951, μια Αφροαμερικανή 31 ετών από τη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, η Henrietta Lacks, εισήχθη στο νοσοκομείο Johns Hopkins με έντονους πόνους και κολπική αιμορραγία. Διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και πέθανε λίγους μήνες αργότερα.

Χωρίς να το γνωρίζει, οι ιατροί πήραν κάποια κύτταρα του όγκου της, τα οποία θα άλλαζαν για πάντα την ιστορία της ιατρικής. Τα κύτταρα HeLa, τα πρώτα «αθάνατα» ανθρώπινα κύτταρα σε εργαστήριο, αποτέλεσαν τη βάση για αναρίθμητες επιστημονικές ανακαλύψεις. Όμως, παρά την τεράστια συμβολή των κυττάρων αυτών στην εξέλιξη της επιστήμης, η ιστορία της Henrietta άνοιξε μια τεράστια συζήτηση για την ιατρική δεοντολογία και συναίνεση, καθώς ούτε τα παιδιά της γνώριζαν την ύπαρξη αυτών των κυττάρων. Η ιστορία της έγινε βιβλίο: «Η αθάνατη ζωή της Henrietta Lacks» αλλά και ταινία με την Oprah Winfrey.

Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, η Jade Goody, τηλεοπτική προσωπικότητα στη Βρετανία, διαγνώστηκε με τον ίδιο καρκίνο. Ήταν μόλις 27 ετών. Μίλησε ανοιχτά για την ασθένειά της μέχρι τον θάνατό της το 2009 και η περίπτωσή της οδήγησε στο λεγόμενο “Jade Goody effect”: μια εντυπωσιακή αύξηση των τεστ Παπανικολάου και του εμβολιασμού HPV στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr