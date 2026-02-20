ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας: Από την πρόληψη στην εξάλειψη της νόσου
Magazino
19:15 - 20 Φεβ 2026

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας: Από την πρόληψη στην εξάλειψη της νόσου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως αιτία θανάτου έως το 2030.

Το 1951, μια Αφροαμερικανή 31 ετών από τη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, η Henrietta Lacks, εισήχθη στο νοσοκομείο Johns Hopkins με έντονους πόνους και κολπική αιμορραγία. Διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και πέθανε λίγους μήνες αργότερα.

Χωρίς να το γνωρίζει, οι ιατροί πήραν κάποια κύτταρα του όγκου της, τα οποία θα άλλαζαν για πάντα την ιστορία της ιατρικής. Τα κύτταρα HeLa, τα πρώτα «αθάνατα» ανθρώπινα κύτταρα σε εργαστήριο, αποτέλεσαν τη βάση για αναρίθμητες επιστημονικές ανακαλύψεις. Όμως, παρά την τεράστια συμβολή των κυττάρων αυτών στην εξέλιξη της επιστήμης, η ιστορία της Henrietta άνοιξε μια τεράστια συζήτηση για την ιατρική δεοντολογία και συναίνεση, καθώς ούτε τα παιδιά της γνώριζαν την ύπαρξη αυτών των κυττάρων. Η ιστορία της έγινε βιβλίο: «Η αθάνατη ζωή της Henrietta Lacks» αλλά και ταινία με την Oprah Winfrey.

Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, η Jade Goody, τηλεοπτική προσωπικότητα στη Βρετανία, διαγνώστηκε με τον ίδιο καρκίνο. Ήταν μόλις 27 ετών. Μίλησε ανοιχτά για την ασθένειά της μέχρι τον θάνατό της το 2009 και η περίπτωσή της οδήγησε στο λεγόμενο “Jade Goody effect”: μια εντυπωσιακή αύξηση των τεστ Παπανικολάου και του εμβολιασμού HPV στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα
Ειδήσεις

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται
Πολιτική

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας
Υγεία

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας
Υγεία

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 15:20

Νίκος Σαλακάς: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της Alpha Bank

Ειδήσεις
28/05/2026 - 15:05

Η Τουρκία μπλοκάρει την Κύπρο από τις διεργασίες της COP31

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 14:53

Ούτε 2015, ούτε 2019, ούτε 2023

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Η ΕΕ χτυπά την Temu με πρόστιμο-μαμούθ €200 εκατ. για επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Πώς και για πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν τον οικονομικό πόνο του αμερικανικού αποκλεισμού;

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 14:35

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Οικονομία
28/05/2026 - 14:31

Θεοδωρόπουλος: Σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω επενδύσεων και αύξησης παραγωγικότητας

Πολιτική
28/05/2026 - 14:22

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις: Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης

Πολιτική
28/05/2026 - 14:17

O Θεοδωρικάκος κάνει... έκκληση σε βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 14:10

Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση της καινοτομίας στην υγεία και τη βιοτεχνολογία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:06

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:57

Τραμπ: «Πλήρης στήριξη» στον Πασινιάν πριν τις εκλογές στην Αρμενία

Ναυτιλία
28/05/2026 - 13:43

DryDel: Νέες ναυπηγήσεις στην Ιαπωνία και στρατηγική ανανέωσης στόλου με ορίζοντα το 2030

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:43

Πρεμιέρα την Παρασκευή (29/5) για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια

Νομίσματα
28/05/2026 - 13:32

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000

Πολιτική
28/05/2026 - 13:27

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Τεχνολογία
28/05/2026 - 13:21

Το «γκουκλάρισμα» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης - Οι μεγάλες αλλαγές

Οικονομία
28/05/2026 - 13:11

ΟΠΕΚΑ: Ανοίγει την Παρασκευή (29/5) η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:07

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής

Περιβάλλον
28/05/2026 - 12:58

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Σε επίπεδα «ρεκόρ» η θερμοκρασία του πλανήτη την επόμενη πενταετία

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:53

ΒΕΘ: Προβληματισμός για την αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
28/05/2026 - 12:41

Τσίπρας: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού κόμματος

Αυτοδιοίκηση
28/05/2026 - 12:38

Ηλεκτρονική ψήφος: Δείτε πώς θα μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:32

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 12:29

Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ πυροβολεί τον αγγελιοφόρο, το μήνυμα δεν αλλάζει

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:28

MSC: Ο στόχος για τη μείωση της έντασης άνθρακα επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:26

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:24

Η Marlink και η Metis συνεργάζονται για την αύξηση της διείσδυσης έξυπνων ψηφιακών λύσεων στη ναυτιλία

Οικονομία
28/05/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:12

Αριστείο Μποδοσάκη 2026 στον Χρίστο Παπαδημητρίου και την Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ