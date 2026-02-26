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28o ΦΝΘ: «The Oldest Person in the World» ένα ντοκιμαντέρ που γιορτάζει τη ζωή
Magazino
07:09 - 26 Φεβ 2026

28o ΦΝΘ: «The Oldest Person in the World» ένα ντοκιμαντέρ που γιορτάζει τη ζωή

Reporter.gr Newsroom
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Με τον φακό μπροστά στο θάνατο, η ταινία που θα δούμε στο 28o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης γιορτάζει τη ζωή.

Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο: Ένας τίτλος που, αντιθέτως με άλλα ρεκόρ Γκίνες, δεν διατηρείται για πολύ χρόνο, ίσως ούτε καν για πολλές μέρες. Γίνεται όμως κάθε φορά είδηση, ίσως γιατί μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε ευκολότερα τον μεγαλύτερο, τον πιο αξεπέραστο φόβο: αυτόν της θνησιμότητάς μας, το φόβο του θανάτου.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Sam Green – γνωστός για τα live documentaries με πρωτότυπη μουσική, όπως το 32 Sounds, το Weather Underground ή το A Thousand Thoughts με τους Kronos Quartett – έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ που παραδόξως γιορτάζει τη ζωή κοιτώντας κατάματα το θάνατο. To The oldest person in the world έκανε πρεμιέρα στο Sundance Film Festival 2026 και έρχεται τον Μάρτιο στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Οι ιστορίες

Το ντοκιμαντέρ κρατά μια ολόκληρη δεκαετία ξεκινώντας στις 7 Ιουλίου 2015, όταν η Susannah Mushatt Jones γιορτάζει τα 116 της χρόνια στο γηροκομείο του Μπρούκλιν, χωρίς να μπορεί καν να κρατήσει ανοικτά τα μάτια της. Τηλεοπτικά κανάλια, λόγοι, εκπρόσωποι πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων, γιορτές, θόρυβος κι ένας ελέφαντας στο δωμάτιο, όπως ονοματίζει ο σκηνοθέτης την ‘υστερία του να αποφύγεις το θάνατο’.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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