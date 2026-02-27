ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όμιλος ONEX Shipyards &amp; Technologies: Τι προβλέπει η συμφωνία με την κορεατική εταιρεία Hanwha Power Systems
Επιχειρήσεις
09:34 - 27 Φεβ 2026

Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies: Τι προβλέπει η συμφωνία με την κορεατική εταιρεία Hanwha Power Systems

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H επέκταση των ναυτιλιακών βιομηχανικών δυνατοτήτων με έδρα τις ΗΠΑ και η επιτάχυνση της ανάπτυξης κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων επιχειρήσεων που υποστηρίζουν υπεράκτιες και παράκτιες εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης, παραγωγή ενέργειας και πλατφόρμες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων των εταιρειών της συνεργασίας ONEX Shipyards & Technologies – Hanwha Power Systems.

'Ετσι με βάση σχετική ενημέρωση, η διμερής συμφωνία ONEX Hanwha περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

• Ανάπτυξη νεότευκτων πλοίων με δυνατότητα χρήσης LNG.

• Συντονισμένες δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης και προμηθειών για την επιτάχυνση της εκτέλεσης και της σύναψης συμβάσεων.

• Βιομηχανική συνεργασία.

• Υποστήριξη για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των ναυπηγείων, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στη μηχανική παραγωγής και στη ροή εργασιών για προγράμματα νέων ναυπηγήσεων, καθώς και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με αξιοποίηση του παγκόσμιου δικτύου προμηθευτών και των συστημάτων προμηθειών της Hanwha.

Παράλληλα, η ONEX και η Hanwha συμφώνησαν στην περαιτέρω κοινή επέκταση δραστηριοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έμφαση στην επαναφορά περισσότερων εργασιών παραγωγής και ενσωμάτωσης ναυτιλιακής ενέργειας στις ΗΠΑ και στην ενίσχυση αξιόπιστων αλυσίδων εφοδιασμού.

Η συμφωνία, επίσης, με βάση την ανακοίνωση της ΟΝΕΧ, καλύπτει επίσης συνεργασία σε υπεράκτιες και παράκτιες εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης, παραγωγή ενέργειας και πλατφόρμες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης βραχυπρόθεσμων ευκαιριών για επέκταση της παραγωγής και ενσωμάτωσης με έδρα τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν σε:

• Θαλάσσιες επιχειρήσεις που υποστηρίζουν υπεράκτιες και παράκτιες εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης.

• Πλατφόρμες και εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας.

Τέλος, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να συνεργαστούν για συντονισμένη υποστήριξη εκτέλεσης και προμηθειών για σχετικές ευκαιρίες νέων ναυπηγήσεων και ενεργειακών πλατφορμών.
Η συμφωνία υπογράφηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στο Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, D.C., από τον Πάνο Ξενοκώστα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, και τον Alex Wong, Global Chief Strategy Officer του Hanwha Group, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος Γιώργου Γεραπετρίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Michael Rigas, του Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ, Captain Stephen M. Carmel και της Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.
Στο φόντο αυτό, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, δήλωσε:

«Σήμερα ξεκινά κάτι μεγάλο, με σαφή προσανατολισμό στην υλοποίηση. Η Hanwha και η ONEX ενώνουν δυνάμεις για να συμβάλουν στην επαναφορά της παραγωγής ναυτιλιακής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιταχύνουν την ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Η συμφωνία αυτή χαράσσει ξεκάθαρη πορεία για ταχεία πρόοδο στο LNG και στη νέα γενιά υπεράκτιων και παράκτιων ενεργειακών πλατφορμών, με επίκεντρο την ενσωμάτωση και παραγωγή στις ΗΠΑ.

Το 2018 δεν υπήρχε βιομηχανία στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν ναυπηγεία. Μέσα σε λίγα χρόνια αλλάξαμε τα δεδομένα, επειδή μοιραστήκαμε ένα κοινό όραμα με τους εργαζομένους μας και με την ελληνική κυβέρνηση.

Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους Υπουργούς του, τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, καθώς και τους Υπουργούς Τάκη Θεοδωρικάκο και Βασίλη Κικίλια. Ευχαριστώ επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Καθοριστική ήταν η συμβολή των Ελλήνων εφοπλιστών, που στήριξαν το εγχείρημα από την πρώτη ημέρα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κορεατική κυβέρνηση και την κορεατική πρεσβεία στην Αθήνα για τη συνεργασία και την υποστήριξη.

Η ναυτιλιακή και ναυπηγική σχέση Ελλάδας–Κορέας έχει βαθιές ρίζες και στηρίχθηκε διαχρονικά σε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η σημερινή εξέλιξη γίνεται πραγματικότητα και χάρη στους συνεργάτες μας στη Hanwha. Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Η αναγέννηση έχει ξεκινήσει. Προχωρούμε στην υλοποίηση. Κατασκευάζουμε πλοία. Μετατρέπουμε το σχέδιο σε πράξη».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Πακιστάν επιτίθεται στο Αφγανιστάν για να «συντρίψει» τους Ταλιμπάν
Ειδήσεις

Το Πακιστάν επιτίθεται στο Αφγανιστάν για να «συντρίψει» τους Ταλιμπάν

Υπόθεση Έπσταϊν: Η Χίλαρι Κλίντον μιλά για «πολιτικό θέατρο» των Ρεπουμπλικανών - «Δεν ήξερε ο Μπιλ»
Ειδήσεις

Υπόθεση Έπσταϊν: Η Χίλαρι Κλίντον μιλά για «πολιτικό θέατρο» των Ρεπουμπλικανών - «Δεν ήξερε ο Μπιλ»

Απομακρύνεται κι άλλο το σενάριο να είναι υποψήφια πρόεδρος η Λεπέν
Ειδήσεις

Απομακρύνεται κι άλλο το σενάριο να είναι υποψήφια πρόεδρος η Λεπέν

Ενέργεια, φόροι, γραφειοκρατία, γεωπολιτική και τάσεις «non alcohol» πρεσάρουν τα... τσίπουρα
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ενέργεια, φόροι, γραφειοκρατία, γεωπολιτική και τάσεις «non alcohol» πρεσάρουν τα... τσίπουρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΝΕΧ: Υπογραφή συμφωνίας ONEX Shipyards με όμιλο Hanwha Power Systems - Στο επίκεντρο οι ναυπηγήσεις
Ναυτιλία

ΟΝΕΧ: Υπογραφή συμφωνίας ONEX Shipyards με όμιλο Hanwha Power Systems - Στο επίκεντρο οι ναυπηγήσεις

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα να αποτελέσει διάδρομο μεταφοράς αγαθών και ενέργειας προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο
Ναυτιλία

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα να αποτελέσει διάδρομο μεταφοράς αγαθών και ενέργειας προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο

Ναυπηγεία Ελευσίνας-Σύρου: Στόχος για πάνω από 200 επισκευές πλοίων φέτος
Ναυτιλία

Ναυπηγεία Ελευσίνας-Σύρου: Στόχος για πάνω από 200 επισκευές πλοίων φέτος

Τι προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Attica και ONEX
Ναυτιλία

Τι προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Attica και ONEX

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/06/2026 - 11:55

Τραμπ σε συνεργάτες του: Όχι σε ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, εκτός αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 11:55

Στουμπ: Η ΕΕ να φτάσει τα 40 μέλη – Να εξεταστεί ένταξη και του Καναδά

Ακίνητα
04/06/2026 - 11:50

«Ανακαινίζω»: Επιδότηση έως 36.000 ευρώ για κλειστές κατοικίες - Εντός των ημερών η λειτουργία της πλατφόρμας

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 11:35

Ήπια άνοδος στις Ευρωαγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν - Απώλειες στην Ασία

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 11:35

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 11:26

Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας Ελλάδας – Νοτίου Αφρικής

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 11:16

Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 11:13

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα

Περιβάλλον
04/06/2026 - 11:07

Δήμος Αθηναίων: Συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία του ΟΗΕ «50 Cities at 50°C» για την κλιματική θωράκιση

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 10:58

Allwyn: Αύξηση 24% στα προσαρμοσμένα EBITDA το α' τρίμηνο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/06/2026 - 10:57

Eurobank και ΟΠΑ δημιουργούν γέφυρα μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας μέσω επαγγελματικού μεταπτυχιακού στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
04/06/2026 - 10:46

Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας - Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
04/06/2026 - 10:42

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Κλειδί για την απανθρακοποίηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 10:37

Η συνταγή της Eurelectric για τη βιομηχανία: Δίκτυα, PPAs και κοινές επενδύσεις

Αναλύσεις
04/06/2026 - 10:29

ΟΤΕ: Τι οδήγησε στην αναβάθμιση από την S&P Global Ratings - Οι πυλώνες ανάπτυξης και οι προπτικές της αγοράς

Ειδήσεις
04/06/2026 - 10:11

Ισραήλ-Λίβανος: Συμφωνία για παράταση εκεχειρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας

Αναλύσεις
04/06/2026 - 10:04

Χρηματιστήριο: Στις 2.320 μονάδες η ισχυρότερη στήριξη

Οικονομία
04/06/2026 - 10:00

Παπαθανάσης: €110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»

Οικονομία
04/06/2026 - 09:50

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης

Σχόλια Αγοράς
04/06/2026 - 09:27

Χρηματιστήριο: Σε απόσταση αναπνοής από υψηλά 17 ετών - Ο κρίσιμος παράγοντας στις επόμενες συνεδριάσεις

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 09:25

ΣΜΕ: Παράθυρο ευκαιρίας για την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία – Κρίσιμες πρώτες ύλες, επενδύσεις και στρατηγική αυτονομία

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 09:12

AVAX: Εκτόξευση τζίρου κατά 17% στο πρώτο τρίμηνο

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 09:04

Mondelez: Οι προκλήσεις στην αγορά σοκολάτας και οι κινήσεις

Ειδήσεις
04/06/2026 - 08:50

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για νέες συνομιλίες Ουκρανίας–Ρωσίας εν μέσω μεταβαλλόμενων ισορροπιών

Οικονομία
04/06/2026 - 08:24

Κομισιόν: Στο στόχαστρο φοροαπαλλαγές και «κενό» ΦΠΑ – Στο «μάτι» οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 08:07

Με αποτίμηση $1,77 τρισ. η SpaceX βάζει πλώρη για το Nasdaq

Πολιτική
04/06/2026 - 08:00

Το «νεκροταφείο κομμάτων» και ο γρίφος του ΠΑΣΟΚ

Εργασιακά
04/06/2026 - 07:53

Το 13,3% των νέων μας ούτε εργάζονται ούτε σπουδάζουν - Τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 23:31

Ιράν και πετρέλαιο «στοιχειώνουν» τη Wall Street – Τίτλοι τέλους στο ράλι

Ειδήσεις
03/06/2026 - 23:19

Αραγτσί: Μιλάμε με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς ουσιαστική πρόοδο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ