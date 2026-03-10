Συν & Πλην: «1984» στο Δίπυλον

Μια σύνοψη των θετικών και αρνητικών σημείων για το «1984» που ανεβαίνει στο Δίπυλον σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου.

Αν υπάρχουν κάποια λογοτεχνικά έργα παγκόσμιας εμβέλειας που, δυστυχώς, εφάπτονται συχνά με την σκοτεινότερη όψη της ανθρώπινης συνθήκης, ανάμεσα τους συγκαταλέγεται σίγουρα το «1984». Το αριστούργημα του Τζορτζ Όργουελ που γράφτηκε το 1948 (άρα ο τίτλος του αποτελεί αναριθμητισμό της μεταπολεμικής εποχής όπου ζούσε ο ίδιος στη Βρετανία) είναι ένα προφητικό αριστούργημα το οποίο εξετάζει όλα τα δυστοπικά πρόσωπα μιας ακραίας εφαρμοσμένης εξουσίας – αυτήν που, κατά καιρούς, έχουμε ονομάσει δικτατορία, απολυταρχία· ενώ όσο καλπάζει η εξέλιξη της τεχνολογίας πλησιάζει ολοένα στο τρομακτικό ‘πρόσωπο’ του «Μεγάλου Αδερφού»: ενός άρτια εξοπλισμένου καθεστώτος που «βλέπει» τα πάντα και τα πάντα καταστρατηγεί. «Εξουσία είναι να κάνεις κομμάτια το μυαλό των ανθρώπων και να το ξανασυνθέτεις σε όποιο σχήμα διαλέξεις», γράφει ο Τζορτζ Όργουελ στην απόδοση και θεατρική διασκευή που υπογράφει η δραματολόγος Έλενα Τριανταφυλλοπούλου.

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