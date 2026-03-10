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Η CrediaBank στην 31η Διεθνή Έκθεση AGROTICA
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:42 - 10 Μαρ 2026

Η CrediaBank στην 31η Διεθνή Έκθεση AGROTICA

Reporter.gr Newsroom
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Η CrediaBank θα βρίσκεται στην 31η Διεθνή Έκθεση AGROTICA, την ηγετική έκθεση στην Ελλάδα στον αγροτο-οικονομικό τομέα, από την Πέμπτη 12 έως και την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ HELEXPO).

H Τράπεζα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά την πρότασή της για τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίησή αγροτικών προϊόντων και τη σύνδεση με την αγροδιατροφή, καθώς και τις συνεργασίες της με διακεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με στόχο ένα πιο βιώσιμο μέλλον με κοινές δράσεις για τη στήριξη του αγροτικού τομέα.

Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής & Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank κ. Στυλιανός Ηλιάδης θα συμμετάσχει στο πάνελ «Προοπτικές της γεωργίας με το βλέμμα στο μέλλον» του 11oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου της AGROTICA, που διοργανώνει το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO, το οποίο συμπίπτει με τα 100 χρόνια επετείου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενός από τα σημαντικότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Η CrediaBank θα βρίσκεται στο Περίπτερο 2, stand 42 με μια προσομοίωση θερμοκηπίου, που σχεδιάστηκε ειδικά για την AGROTICA. Το Θερμοκήπιο της CrediaBank είναι ένας χώρος ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, όπου ευδοκιμούν δημιουργικές συνεργασίες – όπως η συνεργασία της Τράπεζας με το Κέντρο UNESCO Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του ΑΠΘ για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Παράλληλα, το Θερμοκήπιο της CrediaBank συνδυάζει στοιχεία ενός βιώσιμου τρόπου λειτουργίας όπως φωτοβολταϊκά πάνελ, υποδομές για την εξοικονόμηση νερού και εγκαταστάσεις υδροπονίας. Εκεί, οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα θα ενημερωθούν για τις εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις της Τράπεζας που αφορούν τον συνολικό κύκλο ζωής του. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τράπεζας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, στέλεχος του οργανισμού θα βρίσκεται στο περίπτερο, παρέχοντας ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους για στρατηγικές τοπικών προϊόντων και ΠΟΠ–ΠΓΕ με Ισχυρισμούς Υγείας.

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