Χριστίνα Πουλίτση: Στη σκηνή πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι, στην πραγματική ζωή σκληρόπετσοι

Η διεθνής υψίφωνος που συμμετέχει ως σολίστ στη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, ερμηνεύοντας το τραγουδιστικό μέρος από την Τέταρτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, μιλά στο monopoli.gr για το έργο του αυστριακού συνθέτη, την ενασχόλησή της όχι μόνο με το λυρικό αλλά και με το γερμανικό συμφωνικό τραγούδι, αλλά και για το «απόσταγμα» της μέχρι σήμερα εμπειρίας της…

Στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής θα βρεθεί, για άλλη μια φορά, η διεθνής σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, ως σολίστ στη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, η οποία, υπό την μπαγκέτα του καλλιτεχνικού της διευθυντή, μαέστρου Λουκά Καρυτινού, θα ερμηνεύσει την Τέταρτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ. Η υψίφωνος θα ερμηνεύσει το τραγούδι υπό τον τίτλο «Das himmlische Leben» («Η επουράνια ζωή»), στο φινάλε του συμφωνικού έργου. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, η ορχήστρα θα ερμηνεύσει το δημοφιλές Κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, με σολίστ την καταξιωμένη πιανίστα Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr