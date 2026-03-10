Χριστίνα Πουλίτση: Στη σκηνή πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι, στην πραγματική ζωή σκληρόπετσοι

Στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής θα βρεθεί, για άλλη μια φορά, η διεθνής σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, ως σολίστ στη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, η οποία, υπό την μπαγκέτα του καλλιτεχνικού της διευθυντή, μαέστρου Λουκά Καρυτινού, θα ερμηνεύσει την Τέταρτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ. Η υψίφωνος θα ερμηνεύσει το τραγούδι υπό τον τίτλο «Das himmlische Leben» («Η επουράνια ζωή»), στο φινάλε του συμφωνικού έργου. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, η ορχήστρα θα ερμηνεύσει το δημοφιλές Κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, με σολίστ την καταξιωμένη πιανίστα Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου.
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