Δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa: Παρέχουμε το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου

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«Παρέχουμε υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», δήλωσε ο κ. Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της Intellexa, σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega λίγες μέρες μετά την καταδίκη του απαντώντας στην ερώτηση: «Ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας στην Ελλάδα; Συνεργαστήκατε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή κάποιον Έλληνα αξιωματούχο;»

Αποκάλυψε δηλαδή, σύμφωνα με δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι η δράση του predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές.

Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει:

«Το αφήγημα στο οποίο επένδυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα και μόνοι τους διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, έπεσε συθέμελα.

Το predator και οι παράνομες παρακολουθήσεις ήταν το όπλο ενός παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει απαντήσεις τώρα.

Το μισό υπουργικό του συμβούλιο, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι παρακολουθούνταν παράνομα. Μετά την κυνική παραδοχή Ντίλιαν, δεν μπορεί να προσποιείται τον ανήξερο και τον «παραπλανημένο».

Αναμένω να οριστεί άμεσα η προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, που με επιστολή μου έχω ζητήσει από τον Πρόεδρο της Βουλής.

Η επιμονή μας να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη χώρα φέρνει αποτελέσματα και ρίχνει φως στις σκοτεινές πρακτικές του παρακράτους, που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου».