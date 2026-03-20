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Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου κλείνει τα 25 του χρόνια
Magazino
20:38 - 20 Μαρ 2026

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου κλείνει τα 25 του χρόνια

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Σε πέντε πόλεις, με 40 ταινίες, πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων και μεγάλη ατζέντα καλεσμένων, το FFF μπαίνει στην 26η του έκδοση.

H κινηματογραφική Άνοιξη έρχεται με τον καθιερωμένο τρόπο. Με τον τρόπο που, εδώ και 25 χρόνια, μας έχει εκπαιδεύσει το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδας. Στην 26η του περίοδο πια, συμπληρώνοντας θαλερά ένα τέταρτο αιώνα στην πολιτιστική ζωή της Ελλάδας, το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου εναρμονίζεται με την πολιτιστική σεζόν της Μεσογείου που, για το τρέχον έτος, γιορτάζεται στη γαλλική και γαλλόφωνη επικράτεια. Γι’ αυτό και η Μεσόγειος διαπερνά τόσο το trailer της φετινής έκδοσης – που σκηνοθέτησε η Ελληνογαλλίδα Ινές Περό, όσο και την οπτική ταυτότητα σχεδιασμένη από δημιουργική ομάδα The Birthdays Design.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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