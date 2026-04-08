Αυγά με… πολιτική γεύση: ΟΠΕΚΕΠΕ και Άδωνις σε σοκολατένια έκδοση

Αν νομίζατε ότι τα πασχαλινά αυγά είναι απλώς μια γλυκιά παράδοση, ένα ζαχαροπλαστείο στο Περιστέρι έρχεται να σας αλλάξει γνώμη — και μάλιστα με χιούμορ και… αιχμές από την καθημερινότητα.

Η υπεύθυνη του καταστήματος, Χριστίνα Μπάρμπα, αποφάσισε φέτος να δώσει μια πιο «πικάντικη» νότα στη βιτρίνα της, δημιουργώντας σοκολατένια αυγά εμπνευσμένα από πρόσωπα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες επιλογές είναι αυγά με τον Άδωνις Γεωργιάδης και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποτυπώνοντας με χιούμορ τη γνωστή τους κόντρα.

Η ίδια εξηγεί πως η ιδέα γεννήθηκε από την επικαιρότητα.

Βέβαια, η γλύκα έχει και το τίμημά της. Η τιμή της σοκολάτας έχει πάρει την ανιούσα λόγω έλλειψης, κάτι που αποτυπώνεται και στα ράφια: τα μικρότερα πασχαλινά αυγά κυμαίνονται πλέον από 12 έως 25 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και —γιατί όχι— το… concept.

Συμπέρασμα; Φέτος το Πάσχα, εκτός από το τσούγκρισμα, ίσως έχουμε και λίγο… τρολάρισμα. Και τελικά, ποιος είπε ότι το χιούμορ δεν τρώγεται;

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnjd032a7ld?integrationId=eexbs1jkg0kofln}