ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αυγά με… πολιτική γεύση: ΟΠΕΚΕΠΕ και Άδωνις σε σοκολατένια έκδοση
Magazino
14:40 - 08 Απρ 2026

Αυγά με… πολιτική γεύση: ΟΠΕΚΕΠΕ και Άδωνις σε σοκολατένια έκδοση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αν νομίζατε ότι τα πασχαλινά αυγά είναι απλώς μια γλυκιά παράδοση, ένα ζαχαροπλαστείο στο Περιστέρι έρχεται να σας αλλάξει γνώμη — και μάλιστα με χιούμορ και… αιχμές από την καθημερινότητα.

Η υπεύθυνη του καταστήματος, Χριστίνα Μπάρμπα, αποφάσισε φέτος να δώσει μια πιο «πικάντικη» νότα στη βιτρίνα της, δημιουργώντας σοκολατένια αυγά εμπνευσμένα από πρόσωπα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες επιλογές είναι αυγά με τον Άδωνις Γεωργιάδης και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποτυπώνοντας με χιούμορ τη γνωστή τους κόντρα.

Η ίδια εξηγεί πως η ιδέα γεννήθηκε από την επικαιρότητα.

Βέβαια, η γλύκα έχει και το τίμημά της. Η τιμή της σοκολάτας έχει πάρει την ανιούσα λόγω έλλειψης, κάτι που αποτυπώνεται και στα ράφια: τα μικρότερα πασχαλινά αυγά κυμαίνονται πλέον από 12 έως 25 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και —γιατί όχι— το… concept.

Συμπέρασμα; Φέτος το Πάσχα, εκτός από το τσούγκρισμα, ίσως έχουμε και λίγο… τρολάρισμα. Και τελικά, ποιος είπε ότι το χιούμορ δεν τρώγεται;

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnjd032a7ld?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αιχμές Μπουκώρου για επιλεκτική διαβίβαση στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Αιχμές Μπουκώρου για επιλεκτική διαβίβαση στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με «six seven» δεν βάφεις αυγά
Ανεμοδείκτης

Με «six seven» δεν βάφεις αυγά

Social media: Το νέο πλαίσιο για παιδιά κάτω των 15 ετών - Θα επιτρέπονται οι πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων
Ειδήσεις

Social media: Το νέο πλαίσιο για παιδιά κάτω των 15 ετών - Θα επιτρέπονται οι πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων

Ο ορισμός του «6-7» οι τελευταίες εξαγγελίες Μητσοτάκη
Πολιτική

Ο ορισμός του «6-7» οι τελευταίες εξαγγελίες Μητσοτάκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου
Υγεία

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Γεωργιάδης: Στόχος μου ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο σύστημα υποχρεωτικών επιστροφών (clawback)
Πολιτική

Γεωργιάδης: Στόχος μου ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο σύστημα υποχρεωτικών επιστροφών (clawback)

Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: Προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» και συκοφαντικούς ισχυρισμούς
Πολιτική

Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: Προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» και συκοφαντικούς ισχυρισμούς

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά
Πολιτική

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:13

Φωτιά στο Αλιβέρι: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 14:55

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα μοντέλα SEAT & CUPRA

Πολιτική
14/07/2026 - 14:55

Ανεξαρτητοποιήθηκε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 14:46

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 14:43

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 14:26

«Μοναδικές εκπλήξεις, πλούσια δώρα, αξέχαστες εμπειρίες» - Oι νικητές του Instant Win μιλούν για τη νέα εποχή της Allwyn

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 14:08

Μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για την ανάδειξη της νέας ελληνικής δραματουργίας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL

Υγεία
14/07/2026 - 14:03

Τη Χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Οικονομία
14/07/2026 - 13:58

Πιερρακάκης: Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών να μετατραπεί σε ανάπτυξη

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:54

Συμφωνεί ο Μητσοτάκης με τον δήμαρχο Άργους;

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:51

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:36

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 13:32

Συνεχίζεται η «αλματώδης» άνοδος στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $87 το Brent

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:19

Ο Κακλαμάνης δεν το έχει «δεμένο» ότι οι εκλογές θα γίνουν το ‘27

Νομίσματα
14/07/2026 - 13:10

Σε στάση αναμονής η αγορά των crypto – Οι γεωπολιτικές πιέσεις κρατούν το Bitcoin κοντά στα $62.500

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:03

Σχέδιο «Αριάδνη»: Μείωση της παραβατικότητας και αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:48

Choose: Υλοποιεί και αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης του 1566 με βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:34

ΣΕΒ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της κυβερνοασφάλειας - Ο ρόλος της διοίκησης επιχειρήσεων

Ναυτιλία
14/07/2026 - 12:31

StealthGas: Πωλεί το Eco Wizard μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αποζημίωσης

Οικονομία
14/07/2026 - 12:31

Στουρνάρας: Μονόδρομος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή των προτάσεων Ντράγκι και Λέττα 

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 12:27

Η εκλογική τύχη της ΝΔ εξαρτάται από την… ΝΔ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:26

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Τεχνολογία
14/07/2026 - 12:17

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ατζέντα των CIOs παγκοσμίως

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/07/2026 - 12:06

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 13,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγής στη Βιομηχανία τον Μάιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:00

Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:44

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Σπάει το σύνορο του Γιβραλτάρ: Το Brexit φέρνει τελικά… ελεύθερη διέλευση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 11:37

Οι προπονητές των 5 μεγαλύτερων Εθνικών Ομάδων μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από κάθε επιτυχία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ