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Χρυσή εποχή για UEFA: Αύξηση 40% στα τηλεοπτικά δικαιώματα και έσοδα-ρεκόρ πάνω από €5 δισ.
Magazino
10:48 - 01 Μάι 2026

Χρυσή εποχή για UEFA: Αύξηση 40% στα τηλεοπτικά δικαιώματα και έσοδα-ρεκόρ πάνω από €5 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η UEFA βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης εσόδων-ρεκόρ, τα οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 5 δισ. ευρώ ετησίως, έπειτα από τη νέα συμφωνία για τα τηλεοπτικά και εμπορικά της δικαιώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία πέτυχε αύξηση περίπου 40% στην τελευταία πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων που αφορά τις κορυφαίες ανδρικές διοργανώσεις της. Η συμφωνία καλύπτει περίπου 20 αγορές σε Ευρώπη και Αμερική, με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σε συνδυασμό με άλλες συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένεται να εκτοξεύσει τα συνολικά έσοδα της UEFA σε πρωτοφανή επίπεδα στον νέο κύκλο συμβολαίων. Ο φορέας UC3, που εκπροσώπησε την UEFA στις διαπραγματεύσεις, δεν προχώρησε σε επίσημα σχόλια.

Κομβικό ρόλο στην αύξηση της αξίας διαδραματίζει το UEFA Champions League, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί το πιο εμπορικό και δημοφιλές προϊόν του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου διεθνώς. Η διοργάνωση, όπου συμμετέχουν κορυφαίοι σύλλογοι όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου, έχει ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητά της μετά την αλλαγή format από τη σεζόν 2024/25, που αύξησε τον αριθμό των αγώνων.

Τα νέα τηλεοπτικά πακέτα δεν περιορίζονται μόνο στο Champions League, αλλά περιλαμβάνουν και τις διοργανώσεις UEFA Europa League και UEFA Europa Conference League, ενισχύοντας συνολικά την εμπορική αξία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η εταιρεία Relevent Football Partners, που διαχειρίστηκε τη συμφωνία, επιδίωξε να δημιουργήσει πακέτα που να απευθύνονται τόσο σε παραδοσιακούς τηλεοπτικούς παρόχους όσο και σε σύγχρονες πλατφόρμες streaming, ανταποκρινόμενη στις νέες τάσεις κατανάλωσης περιεχομένου.

Η νέα αυτή συμφωνία έρχεται να προστεθεί στην ήδη επιτυχημένη περσινή πορεία της UEFA, όταν σημειώθηκε αύξηση περίπου 20% στις μεγάλες αγορές της Ηνωμένο Βασίλειο, της Ιταλία, της Γαλλία, της Γερμανία και της Ισπανία.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις προσδοκίες και για την επόμενη μεγάλη ανανέωση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ το 2030, με το ενδιαφέρον να εντείνεται ενόψει του Μουντιάλ 2030 που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό.

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