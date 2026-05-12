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Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ
Magazino
12:45 - 12 Μάι 2026

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότεροι από 90.000 θεατές, αριθμός ρεκόρ για προσέλευση σε live συναυλία στην Ελλάδα σύμφωνα με τη διοργάνωση, απόλαυσαν από κοντά τη συναυλία των θρυλικών Metallica στην Αθήνα, που αποτέλεσε την έναρξη της ευρωπαϊκής τους περιοδείας.

Σύμφωνα με την COSMOTE TELEKOM, όσοι τυχεροί βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα. Οι Metallica ανέβηκαν στην εντυπωσιακή 360° σκηνή και μάγεψαν το κοινό, ξεσηκώνοντάςτο, χαρίζοντας μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και δυνατές στιγμές, μαζί με τους special guests Gojira και Knocked Loose.

Τη συναυλία, που διοργάνωσε η High Priority Promotions, παρακολούθησαν θεατές όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από 91 χώρες του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τη μοναδικότητα του event.

Την κορυφαία συναυλία της χρονιάς, που ήταν sold out και προκάλεσε ακόμα και …μικρές «σεισμικές δονήσεις» σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρακολούθησαν από κοντά και οι εκατοντάδες τυχεροί πελάτες της COSMOTE TELEKOM, μαζί με τους συνοδούς τους, οι οποίοι αναδείχτηκαν νικητές εισιτηρίων και experience πακέτων, έπειτα από κλήρωση σε διαγωνισμό του MAGENTA MOMENTS. Ο σχετικός διαγωνισμός στο COSMOTE TELEKOM App ξεπέρασε τις 200.000 συμμετοχές.

Δυναμική ήταν η παρουσία της COSMOTE TELEKOM και στον χώρο της συναυλίας με το booth της εταιρείας να αποτελεί πόλο έλξης για τους χιλιάδες θεατές, με πληθώρα δράσεων και εκπλήξεων. Εκεί το κοινό είχε την ευκαιρία να εξερευνήσει το timeline της ιστορίας του συγκροτήματος σε ένα ψηφιακό video wall, ενώ μέσω διαδραστικού διαγωνισμού οι συμμετέχοντες κέρδιζαν μοναδικά δώρα, από τα οποία ξεχώρισε το Metallica Official Merch και οι αναμνηστικές tailor-made αφίσες με τον αγαπημένο τους στίχο αποτυπωμένο στο χέρι από doodle artist. Επιπλέον, στο tattoo corner οι επισκέπτες μπορούσαν να κάνουν instant tattoos, ενώ το photo booth με AI φίλτρο τους μετέτρεπε σε rockstars, δημιουργώντας μοναδικά αναμνηστικά. Πριν ξεκινήσει η συναυλία, ο ROCK FM μετέδιδε ζωντανά από το COSMOTE TELEKOM booth ανεβάζοντας τον παλμό.

Οι Metallica πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό show στοΟΑΚΑ, το οποίο είχε και ελληνικό χρώμα με το συρτάκι του Ζορμπά και το «Δεν χωράς πουθενά» του συγκροτήματος Τρύπες, που το αθηναϊκό κοινό θα θυμάται για χρόνια. ΗCOSMOTE TELEKOM έδωσε δυναμικό παρών σε ένα ακόμακορυφαίο μουσικό γεγονός, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους συνδρομητές της.

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