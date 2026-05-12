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Γιαμάλ: Πανηγύρισε με την παλαιστινιακή σημαία την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα
Magazino
13:26 - 12 Μάι 2026

Γιαμάλ: Πανηγύρισε με την παλαιστινιακή σημαία την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Λαμίν Γιαμάλ πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της παρέλασης με την οποία η Μπαρτσελόνα γιόρτασε το βράδυ της Δευτέρας (11/5) την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους δρόμους της Βαρκελώνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής Ισπανός επιθετικός εμφανίστηκε στην κορυφή του ανοιχτού λεωφορείου κρατώντας μια παλαιστινιακή σημαία, μια εικόνα που έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε κάθε είδους αντιδράσεις από φιλάθλους και δημόσια πρόσωπα.

Όπως σημειώνει η EL PAIS, οι εορτασμοί συγκέντρωσαν περισσότερους από 750.000 ανθρώπους. Επρόκειτο για ένα πλήθος αποτελούμενο στη συντριπτική του πλειονότητα από νέους και παιδιά που ανέβηκε σε μπαλκόνια και στάσεις λεωφορείων για να πανηγυρίσει μαζί με τα είδωλά του, τα οποία δεν σταμάτησαν να υπογράφουν αυτόγραφα, να τραγουδούν και να χορεύουν, προσφέροντας ακόμη μία απόδειξη της σύνδεσης της ομάδας με τους οπαδούς της.

Πιο αναλυτικά, το απόγευμα ξεκίνησε με την οικογενειακή φωτογραφία της ομάδας, του τεχνικού επιτελείου και της διοίκησης γύρω από τα τρόπαια, με τον προπονητή Χάνζι Φλικ να πλαισιώνεται από τον εκλεγμένο πρόεδρο Ζοάν Λαπόρτα και τον προσωρινό πρόεδρο Ράφαελ Γιούστε.

Ωστόσο, η κίνηση του Γιαμάλ ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα. Δεν είναι συνηθισμένο ένας ποδοσφαιριστής - και μάλιστα μόλις 18 ετών - να παίρνει δημόσια θέση σε μια τόσο ευαίσθητη σύγκρουση όπως αυτή της Μέσης Ανατολής.

Γι’ αυτό και η εικόνα απέκτησε αμέσως ιδιαίτερη σημασία και διαδόθηκε ταχύτατα στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Γιαμάλ τη συμπεριέλαβε επίσης ανάμεσα στις κεντρικές φωτογραφίες του άλμπουμ που ανέβασε στο Instagram, κάτι που αποκλείει την εκδοχή μιας αυθόρμητης και απερίσκεπτης κίνησης.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο νεαρός «άσος» της Μπάρσα, δεν ήταν ο μόνος που κρατούσε μια σημαία με συμβολικό φορτίο κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Από την πλευρά του, ο Πολωνός «αρχισκόρερ» Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κρατούσε την «estelada» - τη σημαία των Καταλανών αυτονομιστών - από την κορυφή του λεωφορείου.

Γεννημένος στο Ματαρό από Μαροκινό πατέρα και μητέρα από την Ισημερινή Γουινέα και μεγαλωμένος σε μουσουλμανική οικογένεια, ο Γιαμάλ είχε ήδη δείξει στοιχεία του χαρακτήρα του και εκτός γηπέδων. Τον Μάρτιο, αφού δέχθηκε ισλαμοφοβικά συνθήματα κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα της εθνικής Ισπανίας απέναντι στην Αίγυπτο, απάντησε δημόσια μέσω Instagram:

«Το να χρησιμοποιεί κανείς μια θρησκεία ως κοροϊδία μέσα σε ένα γήπεδο δείχνει ότι είναι αμόρφωτος και ρατσιστής. Το ποδόσφαιρο είναι για να το απολαμβάνουμε, όχι για να προσβάλλουμε τους ανθρώπους γι’ αυτό που είναι ή γι’ αυτό που πιστεύουν».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @lamineyamal

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 13:26
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