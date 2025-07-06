Κυρανάκης: Σεπτέμβριο η απόφαση για 24ωρη λειτουργία του μετρό

Ο ίδιος έκανε λόγο για δεκάδες χιλιάδες νέους που γύρισαν σπίτι με ασφάλεια και «μια πόλη που έδειξε ότι θέλει και μπορεί να προχωρήσει σε κάτι καλύτερο.
Τίποτα από αυτά δεν έγινε από μόνο του. Έγινε γιατί εκατοντάδες εργαζόμενοι – σε μετρό, τραμ, λεωφορεία – στάθηκαν στη θέση τους. Ένα Σάββατο βράδυ, ενώ η πόλη διασκέδαζε, εκείνοι έκαναν τη δουλειά τους. Με φροντίδα, με επαγγελματισμό, με την ήσυχη αφοσίωση που χρειάζεται κάθε πραγματική αλλαγή.
Ήταν όλα τέλεια; Όχι. Αλλά έτσι μαθαίνουμε: κάνοντας. Και τις επόμενες εβδομάδες θα δουλέψουμε πάνω στα λάθη, θα διορθώσουμε ό,τι δεν λειτούργησε και θα βελτιώσουμε ό,τι πέτυχε.
Γιατί αν το κάνουμε σωστά, αυτό δεν θα είναι απλώς ένα πιλοτικό μέτρο. Από τον Σεπτέμβριο, μπορεί να γίνει ο νέος κανόνας: μια Αθήνα που κινείται με ασφάλεια, κάθε Σάββατο, όλη νύχτα», δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.