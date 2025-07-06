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Κυρανάκης: Σεπτέμβριο η απόφαση για 24ωρη λειτουργία του μετρό
Πολιτική
15:35 - 06 Ιουλ 2025

Κυρανάκης: Σεπτέμβριο η απόφαση για 24ωρη λειτουργία του μετρό

Reporter.gr Newsroom
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«Η Αθήνα χθες βράδυ “δεν κοιμήθηκε”. Για πρώτη φορά, έπειτα από 20 χρόνια, το σύνολο του συστήματος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έμεινε ανοιχτό όλο το βράδυ και δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι τα χρησιμοποίησαν σε ώρες που, μέχρι χθες, οι επιλογές ήταν περιορισμένες και όχι πάντα επαρκείς», τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με αφορμή την πρώτη πιλοτική 24ωρη λειτουργία των συγκοινωνιών στην Αττική.

Ο ίδιος έκανε λόγο για δεκάδες χιλιάδες νέους που γύρισαν σπίτι με ασφάλεια και «μια πόλη που έδειξε ότι θέλει και μπορεί να προχωρήσει σε κάτι καλύτερο.

Τίποτα από αυτά δεν έγινε από μόνο του. Έγινε γιατί εκατοντάδες εργαζόμενοι – σε μετρό, τραμ, λεωφορεία – στάθηκαν στη θέση τους. Ένα Σάββατο βράδυ, ενώ η πόλη διασκέδαζε, εκείνοι έκαναν τη δουλειά τους. Με φροντίδα, με επαγγελματισμό, με την ήσυχη αφοσίωση που χρειάζεται κάθε πραγματική αλλαγή.

Ήταν όλα τέλεια; Όχι. Αλλά έτσι μαθαίνουμε: κάνοντας. Και τις επόμενες εβδομάδες θα δουλέψουμε πάνω στα λάθη, θα διορθώσουμε ό,τι δεν λειτούργησε και θα βελτιώσουμε ό,τι πέτυχε.

Γιατί αν το κάνουμε σωστά, αυτό δεν θα είναι απλώς ένα πιλοτικό μέτρο. Από τον Σεπτέμβριο, μπορεί να γίνει ο νέος κανόνας: μια Αθήνα που κινείται με ασφάλεια, κάθε Σάββατο, όλη νύχτα», δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

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