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Γκίκας από Μυτιλήνη : Ο στόχος για τη σύσταση ενός Μονίμου Δικτύου Νησιωτικών Περιφερειών αποκτά ιδιαίτερη σημασία
Ναυτιλία
17:06 - 11 Ιουλ 2025

Γκίκας από Μυτιλήνη : Ο στόχος για τη σύσταση ενός Μονίμου Δικτύου Νησιωτικών Περιφερειών αποκτά ιδιαίτερη σημασία

Reporter.gr Newsroom
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Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, υποδέχθηκε σήμερα στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην Μυτιλήνη, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη, τους τρεις Περιφερειάρχες των νησιωτικών περιοχών της χώρας, ήτοι: Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνο Μουτζούρη, Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο και Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή, καθώς και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη.

Στον χαιρετισμό του ο υφυπουργός Ναυτιλίας ανέφερε ότι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, επί 40 ολόκληρα χρόνια υπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τα νησιά μας και προωθεί την έννοια της νησιωτικότητας και από το 2021, την ολοκληρωμένη θαλάσσια στρατηγική στο νησιωτικό χώρο.

Προς επίρρωση τούτου, ενημέρωσε ότι μόνον το τελευταίο 12μηνο οι Δήμοι των 3 νησιωτικών Περιφερειών, έλαβαν από την Γενική Γραμματεία, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, περί τα 7.200.000 € και συγκεκριμένα:

Τα νησιά του Β. Αιγαίου 1.500.000 €, τα νησιά του Ν. Αιγαίου 3.800.000 € και τα νησιά του Ιονίου 1.900.000 €.

Αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης της “Νησιωτικότητας”, ως διακριτού πεδίου Πολιτικής στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, προσπάθεια που τον τελευταίο καιρό υποστηρίζεται και αναδεικνύεται όλο και περισσότερο στα Ευρωπαϊκά fora.

Εν συνεχεία στο Πλωμάρι της Λέσβου όπου υπεγράφη από τους 3 Περιφερειάρχες η λεγόμενη “ΔΙAΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΝΑ ΟΡΑΜA ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ”, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την διαδικασία διαλόγου και τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε, επεσήμανε ότι η διαβούλευση, ο συντονισμός, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η χάραξη κοινών στόχων είναι απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση εφαρμόσιμων και αναγκαίων πολιτικών για τα νησιά μας.

Διευκρίνησε επίσης ότι «η προγραμματική ρήτρα νησιωτικότητας σημαίνει στην πράξη, ζωτικό προγραμματικό χώρο για τα νησιά, στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, των προβλέψεων της Συνθήκης της Λισαβώνας του 2007 και της Χωρικής Διάστασης της Πολιτικής Συνοχής, άρα, πιο στοχευμένη νομοθέτηση και καλύτερη χρηματοδότηση.».

Ανέφερε επίσης ότι, «όπως ανακοίνωσε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση εξασφάλισε 8 δις ευρώ, με την ενεργοποίηση τριών ευρωπαϊκών ταμείων, του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, του Ταμείου Εκσυγχρονισμού και του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων, για την επταετία 2026–2032.

Σε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα.».

Αναφερόμενος στον τουρισμό τόνισε: «Ο τουρισμός στα νησιά μας θα πρέπει να στηρίζεται στην αυθεντικότητα, στην ανάδειξη των ξεχωριστών χαρακτηριστικών των νησιών, του πολιτισμού τους και στη ζωντανή επαφή του επισκέπτη με την τοπική κοινωνία και αυτό είναι που δημιουργεί πραγματική υπεραξία. Άρα δεν μιλάμε απλώς για αριθμούς επισκεπτών, αλλά για εμπειρίες με περιεχόμενο.».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ανέφερε ότι «ο στόχος για τη σύσταση ενός Μόνιμου Δικτύου Νησιωτικών Περιφερειών - όπως προβλέπει η Διακήρυξη της Κέρκυρας - είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για την χάραξη κοινών στρατηγικών, αλλά και για την διασφάλιση της διαρκούς παρακολούθησης (follow-up) της υλοποίησης των δράσεων», και πρόσθεσε: «Οίκοθεν νοείται, ότι η στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δεδομένη.».

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