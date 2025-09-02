Frontline: Βλέπει κέρδη στην αγορά των «καθαρών» δεξαμενόπλοιων καθώς αυξάνονται οι κυρώσεις κατά του «σκιώδους στόλου»

Οι αυξανόμενες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και οι απειλές δευτερογενών δασμών από τις ΗΠΑ αλλάζουν το τοπίο στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου, δίνοντας ώθηση στα δεξαμενόπλοια που τηρούν το κανονιστικό πλαίσιο.

Η εταιρεία Frontline, συμφερόντων του εφοπλιστή John Fredriksen, επισημαίνει ότι οι διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας και των συμμάχων της αρχίζουν να επηρεάζουν θετικά την αγορά δεξαμενόπλοιων που λειτουργούν εντός του πλαισίου συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Frontline, σχεδόν 21% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων VLCC, suezmax και LR2 έχει πλέον χαρακτηριστεί «υπό κυρώσεις» από τις αμερικανικές (OFAC), βρετανικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Συγκεκριμένα, 135 VLCC, 112 suezmax και 314 LR2 είναι μπλοκαρισμένα ή βρίσκονται σε λίστες περιορισμών. Η αύξηση αυτή, όπως σημειώνει η εταιρεία, αναγκάζει αγοραστές και μεταφορείς να αναζητήσουν συμμορφωμένες επιλογές μεταφοράς πετρελαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διευρύνει τη «μαύρη λίστα» της κατά σχεδόν 190 πλοία μόνο τους τελευταίους μήνες, ενώ οι ΗΠΑ πιέζουν για επιβολή δευτερογενών δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Οι πιέσεις αυτές φαίνεται να επηρεάζουν ιδιαίτερα την Ινδία, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ρωσικού πετρελαίου.

Η Frontline αναφέρει ότι αρκετά ινδικά διυλιστήρια αυξάνουν τις αγορές από τη Μέση Ανατολή και τον Ατλαντικό, επιλέγοντας συμμορφωμένα φορτία ώστε να αποφύγουν πιθανές κυρώσεις.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη απασχόληση για τον στόλο πλοίων που λειτουργεί με πλήρη συμμόρφωση.

Η εικόνα της αγοράς

Η Frontline, με στόλο 81 δεξαμενόπλοιων (41 VLCC, 22 suezmax και 18 LR2), λειτουργεί κυρίως στην αγορά spot, εκμεταλλευόμενη τις διακυμάνσεις των ναύλων.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η εταιρεία τόνισε ότι βλέπει σταδιακή αύξηση της απασχόλησης των πλοίων της, καθώς η αγορά εισέρχεται στην περίοδο υψηλής ζήτησης του φθινοπώρου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Lars Barstad, δήλωσε ότι η άρση των περικοπών παραγωγής από τον ΟΠΕΚ είχε μέχρι στιγμής περιορισμένα αποτελέσματα, κυρίως λόγω υψηλής καλοκαιρινής κατανάλωσης στις χώρες παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, αναμένει αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου από το φθινόπωρο.

Άνοδος ναύλων και προσδοκίες επενδυτών

Η αγορά των δεξαμενόπλοιων φαίνεται να έχει ήδη αρχίσει να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, οι ναύλοι για VLCC και suezmax σημείωσαν άνοδο στα τέλη Αυγούστου, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα του 2025.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν σημαντική ενίσχυση των ναύλων μέσα στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι κυρώσεις και η αναδιάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου δημιουργούν νέες ροές και περισσότερη ζήτηση για μεταφορική ικανότητα.

Η Frontline εκτιμά ότι οι κυρώσεις που επιβάλλουν οι ΗΠΑ, η G7 και η ΕΕ οδηγούν σε αυξανόμενες αναποτελεσματικότητες στο εμπόριο πετρελαίου, οι οποίες συχνά μεταφράζονται σε υψηλότερους ναύλους για τα πλοία που παραμένουν εκτός κυρώσεων.

Η τάση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη γεωπολιτική αναταραχή στην αγορά ενέργειας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και οι επακόλουθες κυρώσεις έχουν αλλάξει ριζικά τη ροή του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ επιχειρούν να περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο, ενώ αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία έχουν αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός «σκιώδους στόλου» πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο με σημαίες ευκαιρίας και περιορισμένο έλεγχο.

Η ενίσχυση των ελέγχων και η διεύρυνση των μαύρων λιστών περιορίζει σταδιακά τη δραστηριότητα αυτού του στόλου, προσφέροντας προοπτικές για τις εταιρείες που επιλέγουν τη συμμόρφωση.

Καθώς πλησιάζει το φθινόπωρο, οι προσδοκίες για άνοδο της ζήτησης ενέργειας, σε συνδυασμό με τις κυρώσεις και τις εμπορικές ανακατατάξεις, αναμένεται να διατηρήσουν υψηλά τους ναύλους.

Για τη Frontline, που λειτουργεί στόλο προσανατολισμένο στην αγορά spot, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν θετική δυναμική για τα έσοδά της.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η αγορά compliant δεξαμενόπλοιων μπαίνει σε περίοδο ισχυρής ζήτησης, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης πλοίων καθώς το 2025 προχωρά προς το τέλος του.