Ryanair: Επίθεση στον Χρίστο Δήμα για 6.201 καθυστερήσεις πτήσεων

Η Ryanair ζητά από τον υπουργό Μεταφορών Χρίστο Δήμα να επιδιορθώσει άμεσα την υποστελεχωμένη και κακοδιαχειριζόμενη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) της Ελλάδας, η οποία έχει προκαλέσει διαταραχές σε πάνω από 6.201 πτήσεις και επηρεάσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιβάτες φέτος.

Με επιστολή της, η αεροπορική εταιρεία κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για έλλειψη δράσης και καλεί τους επιβάτες να απαιτήσουν τη σωστή στελέχωση των υπηρεσιών ATC μέσω της σελίδας «Air Traffic Control Ruined Your Flight».

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της εταιρείας Dara Brady τόνισε ότι οι καθυστερήσεις ήταν περιττές και αποφεύξιμες, επηρεάζοντας κυρίως επιβάτες που ταξίδευαν οικογενειακώς.

Η Ryanair στην επιστολή της αναφέρει: «Η Ryanair, η κορυφαία αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη, απηύθυνε σήμερα (Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου) έκκληση προς τον Υπουργό Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, να επιδιορθώσει άμεσα την κακοδιαχειριζόμενη και υποστελεχωμένη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) της Ελλάδας, η οποία έχει προκαλέσει διαταραχές σε περισσότερες από 6.200 πτήσεις Ryanair και έχει επηρεάσει πάνω από 1 εκατομμύριο επιβάτες φέτος (1 Ιανουαρίου – 15 Σεπτεμβρίου).

Οι Υπουργοί Μεταφορών – όπως ο Υπουργός Δήμας – είναι υπεύθυνοι για τις εθνικές υπηρεσίες ATC. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτές είναι σωστά διαχειριζόμενες και στελεχωμένες, ιδιαίτερα κατά την αιχμή της θερινής περιόδου, και να μην επιτρέπουν επανειλημμένες καθυστερήσεις ATC. Η Ryanair καλεί τους Έλληνες επιβάτες της να επισκεφθούν τη σελίδα «Air Traffic Control Ruined Your Flight» και να απαιτήσουν από τον Υπουργό Δήμα να αναλάβει δράση για τη σωστή στελέχωση της ελληνικής υπηρεσίας ATC και την αποφυγή περαιτέρω περιττών καθυστερήσεων».

Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Ryanair, Dara Brady, δήλωσε: «Είναι απαράδεκτο ότι η κακοδιαχείριση και οι ελλείψεις προσωπικού στις ελληνικές υπηρεσίες ATC συνεχίζουν να προκαλούν διαταραχές στις ελληνικές πτήσεις και στους επιβάτες. Μέχρι σήμερα φέτος (1 Ιανουαρίου – 15 Σεπτεμβρίου), περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες Ryanair – πολλοί από τους οποίους ταξίδευαν για διακοπές με μικρά παιδιά – έχουν υποστεί περιττές και αποφεύξιμες καθυστερήσεις ATC, και όλα αυτά επειδή ο Υπουργός Δήμας δεν έχει αναλάβει δράση για να στελεχωθούν σωστά οι ελληνικές υπηρεσίες ATC.

Η Ryanair καλεί όλους τους επιβάτες να επισκεφθούν τη σελίδα «Air Traffic Control Ruined Your Flight» και να απαιτήσουν από τον εθνικό τους Υπουργό Μεταφορών – όπως ο Υπουργός Δήμας – να αναλάβει άμεση δράση για να επιδιορθώσει τις εθνικές υπηρεσίες ATC και να σταματήσει αυτές τις περιττές καθυστερήσεις».

Εχθές, εξάλλου, η εταιρεία χαμηλού κόστους είχε «επιτεθεί» και στον εκπρόσωπο των αεροδρομίων της Ισπανίας, ο οποίος είχε αναφέρει ότι καθυστερούν οι πτήσεις της, αναφέροντας ότι «λέει ψέματα».