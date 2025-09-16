ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ryanair: Επίθεση στον Χρίστο Δήμα για 6.201 καθυστερήσεις πτήσεων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:50 - 16 Σεπ 2025

Ryanair: Επίθεση στον Χρίστο Δήμα για 6.201 καθυστερήσεις πτήσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ryanair ζητά από τον υπουργό Μεταφορών Χρίστο Δήμα να επιδιορθώσει άμεσα την υποστελεχωμένη και κακοδιαχειριζόμενη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) της Ελλάδας, η οποία έχει προκαλέσει διαταραχές σε πάνω από 6.201 πτήσεις και επηρεάσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιβάτες φέτος.

Με επιστολή της, η αεροπορική εταιρεία κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για έλλειψη δράσης και καλεί τους επιβάτες να απαιτήσουν τη σωστή στελέχωση των υπηρεσιών ATC μέσω της σελίδας «Air Traffic Control Ruined Your Flight».

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της εταιρείας Dara Brady τόνισε ότι οι καθυστερήσεις ήταν περιττές και αποφεύξιμες, επηρεάζοντας κυρίως επιβάτες που ταξίδευαν οικογενειακώς.

Η Ryanair στην επιστολή της αναφέρει: «Η Ryanair, η κορυφαία αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη, απηύθυνε σήμερα (Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου) έκκληση προς τον Υπουργό Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, να επιδιορθώσει άμεσα την κακοδιαχειριζόμενη και υποστελεχωμένη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) της Ελλάδας, η οποία έχει προκαλέσει διαταραχές σε περισσότερες από 6.200 πτήσεις Ryanair και έχει επηρεάσει πάνω από 1 εκατομμύριο επιβάτες φέτος (1 Ιανουαρίου – 15 Σεπτεμβρίου).

Οι Υπουργοί Μεταφορών – όπως ο Υπουργός Δήμας – είναι υπεύθυνοι για τις εθνικές υπηρεσίες ATC. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτές είναι σωστά διαχειριζόμενες και στελεχωμένες, ιδιαίτερα κατά την αιχμή της θερινής περιόδου, και να μην επιτρέπουν επανειλημμένες καθυστερήσεις ATC. Η Ryanair καλεί τους Έλληνες επιβάτες της να επισκεφθούν τη σελίδα «Air Traffic Control Ruined Your Flight» και να απαιτήσουν από τον Υπουργό Δήμα να αναλάβει δράση για τη σωστή στελέχωση της ελληνικής υπηρεσίας ATC και την αποφυγή περαιτέρω περιττών καθυστερήσεων».

ryanair-1_58ef0.jpg

Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Ryanair, Dara Brady, δήλωσε: «Είναι απαράδεκτο ότι η κακοδιαχείριση και οι ελλείψεις προσωπικού στις ελληνικές υπηρεσίες ATC συνεχίζουν να προκαλούν διαταραχές στις ελληνικές πτήσεις και στους επιβάτες. Μέχρι σήμερα φέτος (1 Ιανουαρίου – 15 Σεπτεμβρίου), περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες Ryanair – πολλοί από τους οποίους ταξίδευαν για διακοπές με μικρά παιδιά – έχουν υποστεί περιττές και αποφεύξιμες καθυστερήσεις ATC, και όλα αυτά επειδή ο Υπουργός Δήμας δεν έχει αναλάβει δράση για να στελεχωθούν σωστά οι ελληνικές υπηρεσίες ATC.

Η Ryanair καλεί όλους τους επιβάτες να επισκεφθούν τη σελίδα «Air Traffic Control Ruined Your Flight» και να απαιτήσουν από τον εθνικό τους Υπουργό Μεταφορών – όπως ο Υπουργός Δήμας – να αναλάβει άμεση δράση για να επιδιορθώσει τις εθνικές υπηρεσίες ATC και να σταματήσει αυτές τις περιττές καθυστερήσεις».

Εχθές, εξάλλου, η εταιρεία χαμηλού κόστους είχε «επιτεθεί» και στον εκπρόσωπο των αεροδρομίων της Ισπανίας, ο οποίος είχε αναφέρει ότι καθυστερούν οι πτήσεις της, αναφέροντας ότι «λέει ψέματα».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 17:50
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Uni Systems: Με την κοινοπραξία EUCYBERSAFΕ αναλαμβάνει παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς
Τεχνολογία

Uni Systems: Με την κοινοπραξία EUCYBERSAFΕ αναλαμβάνει παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς

ΠΑΣΟΚ: Χρειάστηκαν δύο μήνες για να ομολογήσει ο Μαρινάκης ότι η Σεμερτζίδου είναι μέλος τη ΝΔ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Χρειάστηκαν δύο μήνες για να ομολογήσει ο Μαρινάκης ότι η Σεμερτζίδου είναι μέλος τη ΝΔ

Μπρατάκος στο ΕΒΕΑ: «Νέα παραγωγική στρατηγική για περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος στο ΕΒΕΑ: «Νέα παραγωγική στρατηγική για περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην κλινική πλαστικής του Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα
Ειδήσεις

Στην κλινική πλαστικής του Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα

Υεμένη: Τουλάχιστον 16 νεκροί στρατιώτες και 22 τραυματίες σε επίθεση των Χούθι
Ειδήσεις

Υεμένη: Τουλάχιστον 16 νεκροί στρατιώτες και 22 τραυματίες σε επίθεση των Χούθι

Κρήτη: Σύλληψη 58χρονου στο Ηράκλειο για επίθεση σε 8χρονο
Ειδήσεις

Κρήτη: Σύλληψη 58χρονου στο Ηράκλειο για επίθεση σε 8χρονο

Αντεπίθεση των Ουκρανών στην Lukoil και σε στρατιωτικές υποδομές μετά το Ρωσικό πλήγμα
Ειδήσεις

Αντεπίθεση των Ουκρανών στην Lukoil και σε στρατιωτικές υποδομές μετά το Ρωσικό πλήγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιείται δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ναυτιλία
07/07/2026 - 18:14

Κικίλιας από το λιμένα Θεσσαλονίκης: Ο Προβλήτας 6 θα καταστήσει την πόλη κορυφαίο διαμετακομιστικό κόμβο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:06

Αλί Χαμενεΐ: Ολοκληρώθηκε η τελετή στην Κομ – Επόμενος σταθμός οι ιερές πόλεις του Ιράκ

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:00

Ευρωπαϊκές καινοτομικές λύσεις: Μέρισμα 0,06€ και αισιόδοξες προοπτικές για το 2026

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:54

Τέμπη: Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών – «Όχι» σε νέα ανάκριση

Οικονομία
07/07/2026 - 17:42

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:39

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία

Σχόλια Αγοράς
07/07/2026 - 17:31

Profit taking στο Χρηματιστήριο: Κοκκίνισε το ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 17:29

Profile: Κάνει το επόμενο βήμα στο ΑΙ με πλατφόρμα agentic orchestration

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:29

Διπλή έρευνα, αλλά... νέα υποψηφιότητα: Ο Φάρατζ προκαλεί επαναληπτικές εκλογές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/07/2026 - 17:20

Κοινό Πρόγραμμα Υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 17:17

BofA: Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ σκοράρουν δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ