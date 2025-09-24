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Νεκρός 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Η ανακοίνωση της εταιρείας
Ναυτιλία
11:25 - 24 Σεπ 2025

Νεκρός 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Reporter.gr Newsroom
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Ναυτικός του πλοίου Blue Star Chios έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης (24/9), καθώς εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα.

Η σχετική ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας αναφέρει:

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

Με νεότερη ανακοίνωση της η εταιρεία δίνει συλληπητήρια, ενώ ανακοινώνει και την ακύρωση του σημερινού δρομολογίου του blue star chios. Πιο αναλυτικά αναφέρει: «Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της BlueStarFerriesεκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το σημερινό δρομολόγιο του BlueStarChios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί».

Σημειώνεται ότι τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» (Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν.) κήρυξαν 24ωρη απεργία, με αίτημα να αποδοθούν ευθύνες για το δυστύχημα και να διασφαλιστούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τη ζωή και την υγεία των ναυτικών.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 16:50
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