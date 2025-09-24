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Seaspan: Μετεγκατάσταση στη Σιγκαπούρη και αλλαγή σημαίας σε εκατό πλοία
Ναυτιλία
14:01 - 24 Σεπ 2025

Seaspan: Μετεγκατάσταση στη Σιγκαπούρη και αλλαγή σημαίας σε εκατό πλοία

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Εγκαταλείπει το Χονγκ Κονγκ η Seaspan Corp. και μεταφέρει την έδρα της στη Σιγκαπούρη, ενώ περίπου εκατό πλοία του στόλου της θα αλλάξουν σημαία και θα εγγραφούν στο νηολόγιο της πόλης-κράτους.

Η στρατηγική αυτή κίνηση συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της αμερικανικής ρύθμισης Section 301, η οποία από τις 14 Οκτωβρίου θα επιβάλλει πρόσθετα τέλη στα πλοία που ελέγχονται από κινεζικά ή χονγκονγκέζικα συμφέροντα ή έχουν ναυπηγηθεί σε κινεζικά ναυπηγεία και δραστηριοποιούνται στα λιμάνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με τη μετεγκατάσταση και την αλλαγή σημαίας, η Seaspan επιδιώκει να προστατεύσει τη δραστηριότητά της στην αμερικανική αγορά, αποφεύγοντας ένα σημαντικό οικονομικό βάρος.

Η Σιγκαπούρη προσφέρει το κατάλληλο θεσμικό και επιχειρησιακό περιβάλλον για μια τέτοια μετάβαση, καθώς διαθέτει ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο, ανταγωνιστικό νηολόγιο και ανεπτυγμένες λιμενικές υποδομές, ικανές να απορροφήσουν το μέγεθος του στόλου της εταιρείας.

Η απόφαση αυτή έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Για τη Seaspan σημαίνει ενίσχυση της ευελιξίας της και διατήρηση της πρόσβασής της στα αμερικανικά λιμάνια χωρίς νέους δασμούς.

Για τη Σιγκαπούρη αποτελεί σημαντική ενίσχυση του κύρους της ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου, καθώς εντάσσει μαζικά έναν στόλο σε ένα ήδη ισχυρό νηολόγιο.

Για το Χονγκ Κονγκ, αντίθετα, η απώλεια της εταιρείας έρχεται να προστεθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει για να διατηρήσει την παγκόσμια θέση του στη ναυτιλία.

Πέρα από τις οικονομικές παραμέτρους, η κίνηση της Seaspan αντανακλά και τη μετατόπιση ισορροπιών στη ναυτιλιακή γεωγραφία της Ασίας.

Οι αμερικανικοί περιορισμοί δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν, και η Σιγκαπούρη φαίνεται να emerges ως ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της αναδιάταξης.

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