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Thessaloniki Boat &amp; Fishing Show 2025: Περισσότεροι από 200 εκθέτες, διεθνή χαρακτήρα και βαλκανικό προσανατολισμό
Ναυτιλία
09:52 - 02 Οκτ 2025

Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025: Περισσότεροι από 200 εκθέτες, διεθνή χαρακτήρα και βαλκανικό προσανατολισμό

Reporter.gr Newsroom
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Με περισσότερους από 200 εκθέτες και πλήθος νέων συμμετοχών, η ναυτική έκθεση «Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025» θα διεξαχθεί από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το κορυφαίο γεγονός θαλάσσιας δραστηριότητας στα Νότια Βαλκάνια και ο στόχος των διοργανωτών είναι να αποτελέσει μία πύλη εξωστρέφειας και διασύνδεσης με τις αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Η «Thessaloniki Boat & Fishing Show» θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη «Sea & Tourism Expro», στα δύο μεγαλύτερα και κεντρικότερα κτίρια της Helexpo, το Περίπτερο 13 και το Περίπτερο 15. Ο συνδυασμός των δύο εκθέσεων προσφέρει ένα ενιαίο θεματικό εκθεσιακό περιβάλλον στο οποίο συγκεντρώνεται κάθε δράση της θάλασσας – από το σκάφος και την αλιεία, μέχρι τον θαλάσσιο τουρισμό, την κατάδυση και τα θαλάσσια σπορ. Αυτή τη χρονιά καλύπτει περισσότερα από 10.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου και φιλοξενεί κατασκευαστές και εισαγωγείς σκαφών αναψυχής, φουσκωτών και πλαστικών, επιχειρήσεις ναυτιλιακού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών, εταιρείες ειδών αλιείας, υποβρύχιας αλιείας και ψαροτούφεκου, καθώς και επιχειρήσεις chartering, ενοικίασης σκαφών και θαλάσσιου τουρισμού. Στην Έκθεση συμμετέχουν επίσης πάροχοι καταδυτικού εξοπλισμού, watersports και outdoor δραστηριοτήτων.

Η διοργάνωση αποτελεί τη σημαντικότερη έκθεση για το σκάφος, την αλιεία και τον θαλάσσιο τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού αλλά και των επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης και η στοχευμένη προβολή στις αγορές των γειτονικών βαλκανικών χωρών – όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία – ενισχύουν τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης και συμβάλλουν στη διεύρυνση συνεργασιών και εμπορικών ευκαιριών.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, σεμιναρίων και παρουσιάσεων, το οποίο εστιάζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: θαλάσσιος τουρισμός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τεχνολογία σκαφών, τεχνικές αλιείας, και υποβρύχια αλιεία – κατάδυση.

Η Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025 παραμένει σημείο αναφοράς για τον κλάδο, αλλά και μία πλατφόρμα εμπορικής ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας και αποτελεί το ιδανικό σημείο συνάντησης για επαγγελματίες και λάτρεις της θάλασσας. Με θέα τον Λευκό Πύργο, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Θεσσαλονίκης, οι φίλοι του υγρού στοιχείου θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για όλες τις νέες τάσεις του χώρου. Οι πύλες της έκθεσης θα ανοίξουν στις 31 Οκτωβρίου (13.00 -21.00). Το Σάββατο η Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025 θα λειτουργήσει από τις 10.00 έως τις 21.00 και στις 2 Νοεμβρίου από τις 10.00 έως τις 20.00.

Περισσότερες Πληροφορίες: https://thessaloniki.boatfishingshow.gr

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