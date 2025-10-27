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Επιστολή του ΒΕΘ προς Πιερρακάκη: Η αγορά δεν είναι έτοιμη για την καθολική εφαρμογή του IRIS
Οικονομία
11:18 - 27 Οκτ 2025

Επιστολή του ΒΕΘ προς Πιερρακάκη: Η αγορά δεν είναι έτοιμη για την καθολική εφαρμογή του IRIS

Reporter.gr Newsroom
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Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την καθολική εφαρμογή του συστήματος IRIS, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή προειδοποιεί ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη.

Παρότι απομένουν λίγες ημέρες μέχρι την ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS από όλες τις επιχειρήσεις, οι τράπεζες, όπως τονίζει το ΒΕΘ στην επιστολή του, δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες. Το ΒΕΘ επισημαίνει πως είναι αναγκαίο να δοθεί παράταση και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανή επιβολή προστίμων από την 1η Νοεμβρίου, σε επιχειρήσεις που, χωρίς δική τους ευθύνη, δεν θα μπορέσουν να συμμορφωθούν εγκαίρως με το νέο πλαίσιο.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος «με βάση τον νόμο 5193/2025, καθιερώνεται η υποχρέωση για όλα τα νομικά πρόσωπα να δέχονται πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής IRIS στις συναλλαγές τους με ιδιώτες. Παρά τη θεσμοθέτηση της νέας υποχρέωσης, οι τράπεζες δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του IRIS στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια η ολιγωρία από την πλευρά των τραπεζών δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε άδικα πρόστιμα επιχειρήσεις που δεν θα κατορθώσουν να συμμορφωθούν έως την 1η Νοεμβρίου».

«Αναμφίβολα η ψηφιακή μετάβαση των συναλλαγών είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των επιχειρήσεων. Δεδομένου πως οι τράπεζες δεν είναι ακόμη έτοιμες, δεν νοείται να υπάρχει η απειλή επιβολής προστίμων στους επαγγελματίες. Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να γίνει με τεχνική ασφάλεια και δίκαιους όρους για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα ο νέος εξοπλισμός και οι τεχνικές συνδέσεις επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με πρόσθετο κόστος. Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζονται στη λειτουργία τους και να μην κινδυνεύουν με την επιβολή προστίμων, τα οποία δεν προκύπτουν από δική τους υπαιτιότητα» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.

Στο πλαίσιο αυτό το ΒΕΘ ζητά :

-να δοθεί παράταση λίγων μηνών εφόσον δεν υπάρχει ετοιμότητα,

και

-να ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος διασύνδεσης POS–IRIS που θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.

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