ΟΛΘ: Η Κοινοπραξία METKA - ΤΕΚΑΛ προσωρινή ανάδοχος για την κατασκευή της Προβλήτας 6
Ναυτιλία
19:15 - 31 Οκτ 2025

ΟΛΘ: Η Κοινοπραξία METKA - ΤΕΚΑΛ προσωρινή ανάδοχος για την κατασκευή της Προβλήτας 6

Reporter.gr Newsroom
Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε. ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του καθόρισε την «Κοινοπραξία METKA ATE – ΤΕΚΑΛ ΑΕ» ως Προσωρινό Ανάδοχο για την κατασκευή του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο ΟΛΘ, το έργο αποτελεί Υποχρεωτική Επένδυση σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΘ Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη Σύμβαση Κατασκευαστικών Εργασιών. Θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση και υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 19:25
