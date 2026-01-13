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Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ μετονομάζεται σε Bally’s Intralot στο Χρηματιστήριο
Αναλύσεις
18:08 - 13 Ιαν 2026

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ μετονομάζεται σε Bally’s Intralot στο Χρηματιστήριο

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοινώνεται η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας "ΙΝΤΡΑΛΟΤ Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών" στην νέα επωνυμία "Bally’s Intralot Α.Ε." με διακριτικό τίτλο "Bally’s Intralot", κατόπιν της από 19.12.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την απόφασή του με αριθμό 3926429ΑΠ/22.12.2025 ενέκρινε την σχετική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την 13/01/2026 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, από την 15/01/2026 η επωνυμία της εταιρείας στα συστήματα του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αλλάξει σε "Bally’s Intralot Α.Ε." και ο διακριτικός της τίτλος σε "Bally’s Intralot".

Ταυτόχρονα, ο κωδικός OASIS της μετοχής της εταιρείας θα αλλάξει από τον υφιστάμενο INΛOT στον νέο BYLOT, ο οποίος θα είναι μόνο με λατινικούς χαρακτήρες.

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